William e Kate Middleton não vão comparecer à Ceia de Natal da Família Real

Ceia de Natal da Família Real tem 'membro cancelado' convidado e não deve contar com a presença de príncipe William e Kate Middleton

O príncipe William e Kate Middleton e seus três filhos não participarão da tradicional ceia de Natal da Família Real Britânica. Segundo o jornal britânico The Sun, a ausência do primogênito do rei Charles III nas festividades organizadas pelo monarca tem gerado atenção.

De acordo com Emily Andrews, especialista em realeza britânica, a família de William estará presente em uma cerimônia religiosa com o rei, mas optou por celebrar o jantar de Natal com os parentes de Kate Middleton.

Embora William, Kate e os filhos não compareçam à ceia em Sandringham House, residência oficial de Charles III, o rei contará com a presença de um convidado controverso: seu irmão Andrew. O príncipe, atualmente o oitavo na linha de sucessão ao trono, foi afastado de suas funções reais após ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual vinculado à rede de tráfico humano liderada pelo magnata Jeffrey Epstein (1953-2019).

De acordo com Emily Andrews, William e Middleton irão com os filhos à missa natalina da Família Real, na Capela de St. Mary Magdalene, em Sandringham. Eles deverão passar algum tempo com Charles III e a Rainha Consorte Camilla, mas depois irão para Anmer Hall, a propriedade ocupada por eles nos vastos terrenos de Sandringham.

Motivo chocante causa tensão entre Kate Middleton e rainha Camilla

Tensão na família britânica! O site US Weekly revelou nesta terça-feira, 26, que, à medida em que o príncipe William fica mais perto do trono do Reino Unido, a situação entre Kate Middleton e a rainha Camilla vem se tornando "tensa".

Segundo fontes, a rainha estaria hesitante sobre transferir os deveres reais para Kate. “Elas sempre tiveram um relacionamento tenso”, afirmou o insider, detalhando que Camilla deseja que o marido mantenha as rédeas do palácio pela maior quantidade de tempo possível. “Ela adora suas responsabilidades, sempre quis ser rainha, então não quer deixar isso de lado tão rápido", alegou a fonte.

A possibilidade próxima de sucessão do poder teria “mudado a dinâmica” da relação familiar. “Charles quer ser o monarca há décadas. Apesar de estar lutando contra o câncer, ele não deixa que isso atrapalhe seu desejo de ser bem-sucedido no trono ou de ser um líder dinâmico”, revelou outra fonte.