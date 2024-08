Será? Profecia de Nostradamus é relacionada com os filhos de Kate Middleton

Profecia de Nostradamus é resgatada na internet e semelhança com os filhos de Kate Middleton e príncipe William surpreende a todos

Os filhos da princesa de Gales Kate Middleton e do príncipe William foram envolvidos em uma antiga profecia de Nostradamus. Ele foi um astrólogo francês no século XVI e ficou conhecido no mundo moderno por causa de suas profecias sobre o futuro. Agora, o trecho de uma das previsões foi apontado como tendo uma relação com os herdeiros do trono britânico, que são: príncipe George, de 11 anos, princesa Charlotte, de 9 anos, e príncipe Louis, de 6 anos.

Segundo a profecia, três belas crianças, que nasceram perto da costa, vão “destruir” a cidade quando crescerem “para mudar o reino do país e vê-lo não crescer mais”. Com isso, as especulações logo apontaram que poderia ser uma referência aos filhos de Kate e William, que são três crianças que vão herdar o reino no futuro.

Além disso, a profecia não acaba por aí. Em outro trecho, Nostradamus disse que “um homem que nunca esperou se tornar rei assumirá o trono”. As especulações apontaram que seria sobre o Rei Charles III, que esperou por décadas para ter a chance de se tornar rei, mas também poderia indicar que príncipe William poderia não assumir o trono no lugar do pai.

Anel de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton surpreende ao reaparecer na internet no último final de semana e um detalhe chamou a atenção. Ela surgiu com um anel simbólico do início do seu namoro com o príncipe William.

No último domingo, Kate e William fizeram parte de um vídeo de celebridades do Reino Unido em celebração ao fim das Olimpíadas 2024. Nas imagens, ela surgiu com maquiagem leve e usou um anel que marcou o início do relacionamento amoroso com seu atual marido.

Kate usou o anel de compromisso de quando era apenas namorada de William no início dos anos 2000, quando estudavam na Universidade de St. Andrews. A joia é feita de ouro rosa com pérolas e granadas, que simbolizam os meses dos aniversários dos dois.

Ao longo de sua vida como membro da família real, Middleton usou o anel em poucas ocasiões. Agora, ela retomou o uso da joia especial, que tem um forte significado sentimental. “O anel significava compromisso, fidelidade, promessa de amor e lealdade para toda a vida”, disse uma fonte da revista People.