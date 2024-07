Kate Middleton e príncipe William exigem habilidade rara de novo funcionário

Quer trabalhar com príncipe William e Kate Middleton? Eles fizeram exigência rara como pré-requisito para vaga de emprego ao lado deles

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William estão com uma vaga aberta na equipe deles e revelaram quais são as exigências para o novo funcionário. Inclusive, eles colocar uma habilidade rara como pré-requisito para a contratação.

William e Kate precisam de um novo secretário particular, que vai trabalhar com eles na equipe do Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra. Porém, eles colocar uma lista de requisitos para quem quer se candidatar à vaga e um deles chamou a atenção: ter galês fluente .

O príncipe e a princesa assumiram o posto de representantes do país de Gales ao herdarem o título que era do Rei Charles III e precisam ter mais contato com a cultura local. Por isso, eles precisam que o novo funcionário saiba falar e escrever em galês para ajudá-los nesta missão.

Na descrição da vaga, a família real escreveu: “Esta é uma excelente oportunidade para se juntar à equipe do Palácio de Kensington, apoiando o príncipe e a princesa de Gales. O secretário particular para o País de Gales e o Reino Unido vai liderar o planejamento e a execução da maioria dos compromissos públicos deles no País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e contribuirá para o desenvolvimento da estratégia da família para maximizar o impacto nas nações que fazem parte do Reino Unido, com foco particular no País de Gales”.

E o anúncio continuou com mais detalhes da vaga: “O candidato deve ter capacidade comprovada de construir relacionamentos produtivos com indivíduos e instituições. Você terá uma abordagem proativa e prática enquanto trabalha em uma equipe pequena e ágil, com forte conhecimento das comunidades galesas, governo e negócios”. Por isso, o novo funcionário deve ter galês fluente, tanto escrito quanto falado .

Vale lembrar que o príncipe William está aprendendo galês para ficar mais próximo da população desde que assumiu o posto de príncipe de Gales.

Foto inédita da rainha Camilla

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton fizeram questão de celebrar o aniversário da rainha Camilla publicamente. Os dois compartilharam uma foto inédita da monarca no perfil do Instagram deles.

Na imagem, Camilla apareceu com look descontraído enquanto curtia um momento tranquilo de sua rotina no jardim do palácio. A foto é inédita e mostrou a rainha longe dos holofotes em sua casa.

Na legenda, o casal real escreveu: "Desejamos um feliz aniversário para a rainha".

Nesta quarta-feira, 17, a rainha completou 77 anos de idade. Ela nasceu em Londres, Inglaterra, em 17 de julho de 1947 e se tornou rainha consorte em 8 de setembro de 2022, data da morte da rainha Elizabeth II.