Saiba quais são as pressões que abalam o príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle se sentem pressionados pela primeira vez desde que deixaram a realeza britânica, diz site. Entenda o que está acontecendo

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle estão enfrentando pressões na vida fora da realeza britânica. Eles deixaram a função de membros ativos da família real em 2020 e sobrevivem até agora com os contratos que assinaram com grandes marcas. Porém, isso pode estar chegando ao fim.

De acordo com a revista OK! do Reino Unido, Harry e Meghan se sentem sob pressão enquanto tentam fortificar a marca pessoal deles fora da realeza. Isso aconteceu após o contrato de exclusividade deles com o Spotify chegar ao fim e Harry ter sido criticado pelo prêmio que recebeu na semana passada. Além disso, eles estariam preocupados com a renovação ou não do contrato com a Netflix.

“Estes meses foram muito difíceis para Meghan e Harry, e a pressão que eles sofrem é difícil de suportar. Eles sentem que estão constantemente sob ataque. Quando deixaram a realeza, eles tinham muito apoio e isso parece que está diminuindo com o tempo. E eles enfrentam cada vez mais críticas. Harry ficou magoado com a reação contra sua indicação ao prêmio e Meghan está se recuperando do fim do contrato com o Spotify, pois adorou fazer aquele podcast”, disse uma fonte da OK!.

E a fonte ainda completou: “Eles se apoiam muito, mas precisam ter sucesso para ganhar dinheiro para pagar o estilo de vida luxuoso e precisam do apoio do público. Eles sabem que não podem continuar assim, pois isso começou a afetar a marca deles e devem fazer mudanças. Agora, eles precisam mostrar seus outros talentos para se tornarem um sucesso global, mas ainda há muito o que superar”.

Além disso, o especialista em realeza Tom Quinn apontou que Meghan Markle estaria abalada com a queda na popularidade. “Ela adora atenção da mídia e odeia o fato de que as pessoas sugerem que ela e Harry não são mais de muito interesse para o público americano”, disse ele no The Mirror.