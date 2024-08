Com câncer, Rei Charles III fala do seu estado de saúde

Em meio a um tratamento de câncer, Rei Charles III marcou presença em Southport, na Inglaterra, e comentou sobre o seu estado de saúde

No início deste ano, Rei Charles III foi diagnosticado com um câncer de próstata. O Palácio de Buckingham não deu muitos detalhes sobre o estágio da doença ou o tratamento realizado, mas confirmou que a doença foi detectada após uma cirurgia devido à próstata aumentada.

O monarca marcou presença em uma visita a Southport, na Inglaterra, para se encontrar com as vítimas de esfaqueamento em massa no mês passado.

Apesar de não dar muitos detalhes sobre seu atual estado de saúde, Charles se mostrou bastante confiante. "Não estou tão mal", disse ele na ocasião.

Carta leiloada

A carta escrita pelo rei Charles III em 1997, quatro meses após a morte da Princesa Diana, foi leiloada por £1.500 (cerca de R$ 10,5 mil na cotação atual) na RR Auction de Boston. No bilhete, o monarca desabafou para um amigo, confessando que o luto lhe causava um "vazio insuportável".

O destinatário da escrita foi o Sr. Peter Houghton. Nela, Charles expressou que seu coração "sangrava" pela perda da "querida Liz" e revelou o desejo de poder resolver tudo com um passe de mágica, já que o amigo não poderia sequer imaginar a agonia que ele estava enfrentando.

Charles também lamentou a “perplexidade e confusão que acompanham a morte de alguém tão jovem desse mundo”. Além de compartilhar sobre sua fé cristã e crenças sobre o que acontece após a morte, utilizando uma passagem bíblica que diz que “agora vemos através de um vidro escuro, mas depois veremos face a face”.

A carta de três páginas, leiloada pela RR Auction em Boston, Estados Unidos, foi escrita em papel timbrado da Highgrove House e datada de 8 de dezembro de 1997, aproximadamente 14 semanas (ou 4 meses) após o falecimento de Lady Di. Assinada por Charles, a carta ainda mantém o envelope original, que trazia instruções para ser entregue "em mãos".

"Não tenho palavras para expressar o quanto estou satisfeito e feliz por ter conhecido Liz. Ela foi uma grande incentivadora da vida. Todos nós teremos lembranças muito especiais dela, mas, acima de tudo, Peter, nós nos importamos com você e você está em meus pensamentos e orações neste momento tão angustiante", completou o rei Charles III.