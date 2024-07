Rei Charles III tem medo de nunca mais ver os netos. Entenda!

Em meio a briga familiar, Rei Charles III tem medo de nunca mais ver os netos Archie e Lilibet, filhos de Príncipe Harry e Meghan Markle

Ao que parece, a briga entre Rei Charles III e o Príncipe Harry está longe de acabar. De acordo com experts da realeza, o monarca está agustiado e com medo de nunca mais ver os netos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, filhos de Harry e Meghan Markle.

Isso porque o caçula do rei já deixou claro que as crianças e a esposa não voltarão ao Reino Unido até que o governo assegure a segurança da família, já que ele tem medo de um atentado. A última vez em que Charlie esteve com os netos foi durante as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth (1926 - 2022), em julho de 2022.

Como Harry e Meghan deixaram de ser membros ativos da realeza em 2020, o casal perdeu o direito à proteção fornecida pelo governo porque isso custa muito dinheiro e como eles não trabalham mais em eventos oficiais, a despesa é desnecessária.

Porém, Harry entende que como Archie e Lilibeth são netos legítimos do Rei da Inglaterra, eles são um alvo em potencial. "Basta um indivíduo, quer seja um ataque com arma branca ou ácido, estas coisas me preocupam genuinamente. É uma das razões pelas quais não trago a minha mulher para cá", disse Harry em entrevista recente à ITV.

Além disso, segundo a imprensa britânica, Harry também tem medo do ódio que os britânicos sentem por Meghan, já que a culpam pela briga na família. Atualmente, o casal vive na California, nos Estados Unidos, com os filhos.

"Seria ótimo se o rei pudesse visitar os netos, com quem esteve tão poucas vezes, mas ele tem 75 anos e não está muito bem de saúde. Uma visita à América não será uma prioridade neste momento. É uma situação muito triste", afirmou Joe Little, editor da revista Majesty.

Reconciliação impossível

A falta de proximidade entre o príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles III, chama a atenção da imprensa internacional. Tanto que uma suposta reconciliação entre eles chega a ser considerada impossível por fontes ligadas à realeza. Nesta semana, a reportagem da revista People explicou os motivos e os detalhes sobre o afastamento profundo eles, que pararam de se falar há alguns meses.

Tudo começou em 2020, quando Harry e a esposa, Meghan Markle, abandonaram o serviço como membros da realeza por causa da pressão que sofriam da mídia britânica e o receio com a segurança da família. Com isso, eles se mudaram para os Estados Unidos. Desde então, Harry mantinha uma relação cordial com o pai.

Porém, o cenário mudou quando o rapaz decidiu entrar na justiça contra veículos de imprensa por causa de grampos em telefones e informações sigilosas. Desde que entrou na justiça, Harry tenta receber o apoio do pai, mas não conseguiu. “Harry está assustado e sente que a única pessoa que pode fazer algo a respeito é seu pai. Ele está determinado a proteger sua família a todo custo”, afirmou uma fonte da People.