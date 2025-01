Rei Charles III obriga o príncipe William a fazer uma promessa. Saiba qual

Promessa de príncipe William para o Rei Charles III vem à tona e mostra o medo do monarca sobre o futuro. Saiba o que ele pediu para o filho

O Rei Charles III obrigou seu filho mais velho, o príncipe William, a fazer uma promessa sobre o futuro. De acordo com o site Flash!, de Portugal, o monarca exigiu que o herdeiro tenha uma atitude com a madrasta, a rainha Camilla, caso o pai venha a falecer antes da esposa.

A publicação contou que o rei teme que algo possa acontecer com Camilla caso ele morra antes dela. Com isso, ele fez o filho prometer que vai cuidar da madrasta.

Segundo as fontes do site, Charles fez William prometer que vai deixar Camilla vivendo na propriedade de Highgrove até o final de sua vida. Isso porque esta é a casa favorita dela por causa do grande jardim. Além disso, o rei fez o filho prometer que não vai deixar Camilla esquecida e que deixará que ela continue a ser um membro ativo da realeza caso ela queira. Sem pensar duas vezes, William aceitou o pedido do pai e disse que vai seguir sua promessa.

A conversa deles aconteceu após Charles III ser diagnosticado com câncer em 2024. Desde o diagnóstico, o rei faz reuniões frequentes para deixar tudo pronto para o filho assumir o poder caso aconteça algo com ele por causa da doença.

Rei Charles III ainda não terminou o tratamento contra o câncer

O Rei Charles III luta contra o câncer há quase um ano. Ele foi diagnosticado no início de 2024 e logo começou o seu tratamento contra o tumor, mas não revelou detalhes sobre a localização do câncer. Agora, o Palácio Real informou que o tratamento do monarca ainda não chegou ao fim e continuará em 2025.

Em um pronunciamento oficial, a realeza contou que o rei segue lutando contra a doença, mas que a perspectiva é boa. “Seu tratamento tem caminhando em uma direção positiva e, como uma condição controlada, o ciclo de tratamento continuará no próximo ano”, informaram.

A notícia veio acompanhada da informação de que o Rei manterá os seus compromissos públicos e as viagens agendadas, inclusive para o exterior.

