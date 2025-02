A Princesa de Gales, Kate Middleton, movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita tirada por seu filho, o Príncipe Louis

Nesta segunda-feira, 3, Kate Middleton usou as redes sociais para compartilhar uma foto inédita tirada por seu filho, o Príncipe Louis. Na imagem publicada no Instagram, ela aparece em meio à natureza, de braços abertos e vestindo roupas quentes, acompanhada de uma reflexão para os seguidores.

"Não se esqueça de nutrir tudo o que está além da doença. C", escreveu Kate na legenda da postagem.

Nos comentários, os internautas capricharam nos elogios. "Linda foto! Muito bem, Louis!", disse um seguidor. "Deus abençoe", desejou outro. "Uma foto e mensagem tão linda. Amo demais que o príncipe Louis estava atrás da câmera! Ele tem um talento para isso como você", declarou mais um.

Vale lembrar que, há um ano, a Princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal eletiva e permaneceu afastada do público até março, quando revelou estar em tratamento contra o câncer. Em setembro, anunciou a conclusão da quimioterapia e, no dia 14 de janeiro, compartilhou com “alívio” que a doença estava em remissão.

A atualização veio após uma visita surpresa ao Royal Marsden Hospital, em Londres, onde Kate já havia recebido tratamento. Na ocasião, foi confirmado que ela e o príncipe William assumiriam o patrocínio da instituição.

Agora, a princesa está retomando gradualmente seus compromissos reais. Na semana passada, viajou ao sul do País de Gales para uma série de eventos. Durante a visita, esteve no Tŷ Hafan, um centro de cuidados paliativos dedicado a crianças com doenças incuráveis e suas famílias, instituição construída com apoio da princesa Diana (1961-1997), mãe do príncipe William.

Kate Middleton repete vestido de preço exorbitante em visita a hospital

A Princesa de Gales Kate Middleton, de 43 anos, visitou na última quinta-feira, 30, mais uma instituição de caridade como parte de seus compromissos sociais. Na ocasião, a princesa visitou o hospital infantil Tŷ Hafan, em Sully, perto de Cardiff, capital do País de Gales. Além da atenção dada pela duquesa às crianças, a peça utilizada por ela durante a visitação rendeu pauta para os internautas.

O vestido que a esposa do príncipe William optou para o compromisso é da loja Zara e custou 89,99 libras, cerca de R$ 650 na cotação atual. A peça, que foi usada anteriormente por Kate, tem mangas longas, comprimento abaixo dos joelhos e estampa xadrez nas cores preto e branco. Para complementar o visual: um laço no pescoço.

O hospital Tŷ Hafan foi construído com apoio da princesa Diana (1961-1997), mãe do príncipe William, que morreu vítima de um acidente de carro em 1997. A instituição de caridade tem o compromisso de fornecer apoio integral às crianças e suas famílias, com foco em necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. Confira o vestido usado por Kate durante a visita!

