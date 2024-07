Príncipe William e Kate compartilham mensagem pessoal após tragédia

Kate Middleton e Príncipe William compartilharam uma mensagem pessoal após a tragédia que aconteceu em Southport, no Reino Unido. Um ataque a facadas aconteceu durante uma aula de dança e ioga temática de Taylor Swift, o que deixou duas crianças mortas.

"Como pais, não podemos começar a imaginar pelo que as famílias, amigos e entes queridos daqueles que foram mortos e feridos em Southport hoje estão passando. Enviamos nosso amor, pensamentos e orações a todos os envolvidos neste ataque horrível e hediondo", escreveram eles em mensagem que foi compartilhada nas redes sociais.

O Príncipe e a Princesa de Gales também fizeram questão de agradecer aos profissionais socorristas. "Obrigado também aos socorristas que, apesar de serem confrontados com as cenas mais horríveis, demonstraram compaixão e profissionalismo quando sua comunidade mais precisou de vocês". A nota foi assinada com as iniciais W & C, simbolizando William e Catherine, o que significa que o texto foi escrito por eles e não pela equipe de comunicação.

Príncipe William e Kate Middleton são pais de George, de 11 anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis anos.

