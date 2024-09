Príncipe Harry tem novos detalhes sobre sua série documental revelados

Afastado da família real, Príncipe Harry estreia uma série esportiva no streaming e novos detalhes acabam de ser revelados; confira!

Príncipe Harry está prestes a estrear uma nova série documental no streaming, mas desta vez ele deve deixar os escândalos da realeza britânica de lado e se concentrar em outros aspectos de sua vida. Na série ‘POLO’, que será distribuída pela Netflix, o Duque de Sussex acompanhará os bastidores exclusivos do esporte equestre de elite.

De acordo com informações divulgadas pelo serviço de streaming, Harry está por trás da produção da série documental, que deve estrear em dezembro deste ano. Além disso, foi revelada uma breve sinopse do que os admiradores podem esperar do mais recente projeto do duque, que focará totalmente no esporte de elite.

“POLO é uma nova série de documentários que acompanha jogadores globais de elite e oferece uma visão exclusiva dos bastidores do mundo acelerado do esporte. Da Archewell Productions e Boardwalk Pictures. Estreia em dezembro”, Netflix destacou a produtora Archerwell, que é fundada por Harry e Meghan Markle, em um anúncio nas redes sociais.

Vale destacar que Meghan também deve ganhar um projeto no serviço de streaming. Na mesma época em que a série esportiva foi anunciada, foi revelado que a duquesa estará à frente de uma série sobre culinária, jardinagem, entretenimento e amizade, na qual ela atuará como produtora executiva, assim como seu marido no documentário.

Vale lembrar que, em dezembro de 2022, Harry e Meghan lançaram uma série documental repleta de revelações sobre a Família Real e os bastidores da vida do casal. Desde então, eles têm se concentrado em projetos nos bastidores com sua produtora. Agora, eles destacam que sua missão é inspirar ao contar histórias ao redor do mundo.

“Fundada em 2020 pelo Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, nossa empresa se dedica a iluminar narrativas instigantes e diversas que ressaltam nossa humanidade comum e celebram a comunidade - por meio de TV, filmes, documentários e podcasts com ou sem roteiro”, informaram no site da Archerwell.

Príncipe Harry emociona familiares com presença em funeral do tio:

Recentemente, o príncipe Harry surpreendeu a todos ao realizar uma viagem inesperada ao Reino Unido para prestar homenagens ao falecido tio, Lord Robert Fellowes. Mesmo distante da família real em meio as polêmicas recentes, o duque de Sussex teria emocionado a todos com suas palavras na ocasião. As informações são da revista People.