Príncipe Harry emociona familiares com presença em funeral do tio

Afastado da família real, príncipe Harry surpreendeu a todos com presença em funeral do tio, no Reino Unido: "Contente por ter vindo”

Recentemente, o príncipe Harry surpreendeu a todos ao realizar uma viagem inesperada ao Reino Unido para prestar homenagens ao falecido tio, Lord Robert Fellowes. Mesmo distante da família real, o duque de Sussex teria emocionado a todos com suas palavras na ocasião. As informações são da revista People.

A visita aconteceu apenas dois dias antes do aniversário da falecida princesa Diana, mãe dos príncipes Harry e Willian. Havia especulações de que o marido de Meghan Markle não compareceria, tornando sua presença uma surpresa ainda maior nos bastidores.

Segundo informações do veículo, a cerimônia foi realizada na Igreja de St. Mary em Snettisham, Norfolk, e Harry não teve nenhum contato com seu irmão William durante a ocasião. Ambos estavam acompanhados de diferentes grupos de primos maternos.

“Ele estava em uma forma notavelmente boa e parecia muito feliz em ver todos. Estava muito contente por ter vindo”, contou uma fonte à People. Além disso, vários convidados e amigos se aproximaram para conversar com o duque.

Outra fonte revelou que não presenciou o filho do rei Charles interagindo com o irmão ou sequer cruzando com o pai. A homenagem ao tio também agradou Harry, especialmente por estar buscando aliviar as tensões familiares.

Príncipes Harry e William se evitam no funeral do tio

O clima de distanciamento entre o príncipe Harry e seu irmão, o príncipe William, segue a todo vapor no mundo da realeza. Os dois ficaram quase um ano sem contato e se reencontraram nesta semana para o funeral de um tio. Porém, os dois se evitaram e não foram vistos próximos um ao outro durante a despedida.

Os rumores diziam que Harry não deveria ir ao Reino Unido para o velório do fio, Lord Robert Fellowers, que era parente da princesa Diana e morreu aos 82 anos. Isso porque ele está com um processo na justiça britânica para ter direito a segurança reforçada durante sua presença no país. No entanto, ele deixou os rumores de lado e viajou para se despedir do tio.

Com isso, Harry ficou no mesmo ambiente que seu irmão, William, com quem vive uma relação cheia de atritos e distanciamento. De acordo com fontes do jornal The Sun, os dois se evitaram durante todo o funeral e não foram vistos juntos. Veja os detalhes.