Casa da princesa Diana não será herdada pelos príncipes William e Harry

Princesa Diana foi enterrada nos terrenos da propriedade que pertence à família Spencer há 500 anos e local deve ficar com ator

A casa na qual a princesa Diana foi criada e enterrada não será herdada pelos filhos dela, príncipe William e príncipe Harry. O chamado Althorp Estate consiste em uma mansão de 90 quartos instalada em um terreno de mais de 54 mil m². O jornal irlandês Irish Star publicou uma reportagem contando como a propriedade será herdada por um jovem ator chamado Louis.

No caso, Louis é Louis Spencer, Visconde de Althorp. Ele é filho de Charles Spencer, 9º Duque de Spencer e irmão de Diana. Então, Louis é primo dos príncipes William e Charles. Segundo a reportagem do Irish Star, o rapaz tem 30 anos e é extremamente discreto em sua vida pessoal.

O jornal ainda explicou que Althorp Estate pertence à família Spencer desde 1508. Pelas regras de posse e nobreza do Reino Unido, os bens familiares são passados sempre para o primeiro filho homem. Diana, por exemplo, era mais velha que Charles, mas ele acabou ficando com a propriedade por ser do sexo masculino.

Da mesma forma, Louis tem três irmãs mais velhas, mas acabará sendo o herdeiro natural da propriedade quando o pai dele morrer.

Príncipe Harry quer terminar o trabalho da princesa Diana

O príncipe Harry decidiu tomar para si uma das missões de sua mãe, da princesa Diana. De acordo com o site da revista People, ele quer seguir o legado da mãe em uma ação humanitária.

Em vida, Diana apoiava organizações humanitárias que tinham a missão de remover minas terrestres e detritos de guerra. Agora, Harry também iniciou o seu apoio para a mesma missão. Há poucos dias, ele foi a um evento da Halo Trust, que tem esta iniciativa e também já foi apoiada por Diana no passado.

“Como sabem, o trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para a minha mãe. Continuar o seu legado é uma responsabilidade que levo extremamente a sério”, disse ele no evento, e completou: “Um mundo sem minas deve ser um imperativo moral para todos nós”. Então, um representante da organização elogiou a atitude de Harry. “Fiquei muito emocionado quando ele fez o seu discurso. Ele está levando isso a sério, quer terminar o trabalho e acho que chegaremos lá”, contou.