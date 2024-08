Príncipe Harry e Meghan Markle são acusados de ofuscar Kate Middleton

Depois de viagem para a Colômbia, príncipe Harry e Meghan Markle são alvos de rumores de que teriam tentado roubar o protagonismo de Kate Middleton

O príncipe Harry e Meghan Markle acabam de fazer uma viagem oficial para a Colômbia. Porém, os rumores sobre eles seguem ativos na imprensa internacional. Com isso, um especialista na realeza revelou os rumores de que os dois teriam sido acusados de tentar ofuscar a princesa de Gales Kate Middleton.

O autor Tom Quinn, que é especialista na realeza, contou que Harry e Meghan estariam tentando chamar mais atenção do que Kate. Com isso, os dois teriam deixado os assessores do Palácio de Buckingham, que cuida da família real britânica, incomodados.

Esta rivalidade aconteceria por causa da defesa das crianças. Kate é empenhada em criar projetos que defendem a infância. Agora, Harry e Meghan também estariam lutando pela mesma causa, já que visitaram várias escolas na Colômbia. Desse modo, a realeza ficou incomodada com as atitudes do casal real.

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.