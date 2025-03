Meghan Markle desmente crise no casamento com Príncipe Harry

Em nova entrevista, Meghan Markle comentou sobre o seu casamento com Príncipe Harry e negou os boatos de que os dois estariam em crise

Recentemente, muitas especulações surgiram nas redes sociais sobre uma possível crise no casamento de Meghan Markle e Príncipe Harry. Isso porque o casal tem sido visto em muitos eventos separados.

No entanto, em uma nova entrevista para a revista People sobre o seu novo programa With Love, Meghan, a Duquesa de Sussex fez questão de negar os boatos.

O programa aborda os hábitos gastronômicos e a rotina doméstica de Meghan e ela relembrou que quando conheceu Harry, ela tinha o blog The Tig, o que aumentou a conexão entre os dois.

"Eu e o meu marido nos conhecemos quando eu tinha o The Tig e vejo os olhos dele brilhando quando me vê fazendo as coisas que eu fazia quando nos conhecemos. É como se estivéssemos na fase de Lua de Mel outra vez, porque era assim quando começamos, com ele me vendo escrevendo, postando, editando e refinando cada detalhe. Tem sido divertido. Sou a pessoa que sempre fui", disse ela.

Atualmente, Meghan e Harry vivem na California, nos Estados Unidos, com os filhos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

Título Real

A duquesa Meghan Markle, que é a esposa do príncipe Harry, revelou vários detalhes de sua vida familiar em nova entrevista na revista People. Prestes a lançar a sua marca de bem-estar, chamada As Ever, e também a série With Love, Meghan, da Netflix, ela abriu curiosidades sobre a rotina com o marido e os filhos nos Estados Unidos, que é para onde se mudaram após abandonarem o serviço como membros da realeza britânica.

Apesar de ter se afastado da família real, Meghan manteve o uso do título de duquesa de Sussex, assim como seu marido, que é príncipe e duque de Sussex. Os dois ganharam os títulos após o casamento em 2018. Agora, ela diz que o título real tem um significado especial para a construção de sua própria família.

“É o nosso nome compartilhado como família, e acho que não tinha percebido o quão significativo isso seria para mim até ter nossos filhos. Adoro que isso seja algo que Archie, Lili, H e eu temos juntos. Significa muito para mim. Faz parte da nossa história de amor”, afirmou ela em entrevista exclusiva na revista People.

Meghan ainda destacou a admiração que Harry sente por ela ao vê-la seguindo com sua carreira. Quando os dois se conheceram, ela era atriz e tinha um blog sobre culinária e viagens. Porém, ela abandonou as redes sociais e a carreira para se casar com ele. Agora, ela retoma o seu contato com a internet por meio das redes sociais e também cria projetos autorais. “Eu amava o blog, mas certamente amo mais o meu marido. Então essa foi uma escolha que fiz na época, e eu não mudaria nada”, disse ela.

Leia também: Rainha Camilla toma decisão contra Meghan Markle