Documentário promete expor 'vida elitista e hipócrita' de Harry e Meghan Markle

Um novo documentário sobre a vida do Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle promete contar detalhes da vida do casal. Dirigido pela cineasta Ulrike Grunewald, a produção tem o título ‘Prince Harry - The Lost Prince’ (‘Príncipe Harry - O Príncipe Perdido’, em tradução livre) e vai ao ar no canal de TV alemão ZDF.

O jornal britânico Daily Mirror publicou uma reportagem nesta terça-feira, 3, com detalhes da produção. Conforme noticiou o jornal inglês, a obra tem como foco os supostos excessos do casal nos Estados Unidos. Eles vivem desde 2020 na cidade californiana de Montecito.

De acordo com o jornal, uma das fontes do documentário diz: “Se você vai a lugares como Nigéria ou Colômbia, com problemas sócio-econômicos imensos, com algumas das comunidades mais pobres do mundo, e você chega lá usando roupas que custam milhares de libras, você não está passando a mensagem correta”.

E o ex-colega de exército de Harry, o soldado britânico Ben McBean também falou sobre o príncipe na produção: “Eu penso, ele fica reclamando da família, dizendo ter sido agredido pelo irmão ou algo assim, ‘cara, apenas siga com a vida’. Ele e o irmão tiveram uma briga… Mas família é família, sabe? Se um amigo brigar com a companheira e começar a falar sobre isso nas redes sociais, eu o mandaria calar a boca também”.

Vale lembrar que Harry e Markle renunciaram aos seus papéis na Família Real Britânica em janeiro de 2020. Desde então, ambos têm feito críticas à monarquia, tanto em entrevistas quanto em séries documentais. Além disso, o príncipe também expôs suas opiniões em sua autobiografia, O Que Sobra, lançada em janeiro de 2023.

Em entrevista ao Daily Mail, a cineasta disse que a produção vai abordar o “tapa na cara” dado por Harry e Markle à realeza britânica. A obra visa exploar a vida "elitista e hipócrita" do casal fora do Reino Unido.

Harry e Meghan Markle não são convidados para o Natal da família real

Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle não se juntarão à família real britância no Natal em Sandringham em 2024. Isso porque o casal não recebeu o convite para participar das comemorações da realeza. Os dois, que devem passar as férias nos Estados Unidos, não participam do Natal com a família real desde 2018, ano em que se casaram. As informações são de uma fonte ligada à revista norte-americana PEOPLE. Leia mais!

