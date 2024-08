Princesa Eugenie compartilha foto rara do filho. Veja!

Em suas redes sociais, a Princesa Eugenie compartilhou uma foto fofíssima do seu filho Ernest, que completou um ano recentemente

Em suas redes sociais, a Princesa Eugenie sempre compartilha com os seus seguidores diversos momentos ao lado do marido Jack Brooksbank. Porém, as fotos dos filhos são guardadas para ocasiões especiais. Eugenie e Jack são pais de August, de três anos, e Ernest, de um.

Na última quinta-feira, 8, Eugenie fez questão de homenagear a irmã Beatrice pelo aniversário de 36 anos. Em sua conta no Instagram, a princesa publicou diversas fotos da irmã e uma das imagens mostra Beatrice brincando com o sobrinho Ernest em um jardim, provavelmente na Páscoa.

"Feliz aniversário, querida Beabea! Que inspiração você é. Você abriu o caminho para sua irmãzinha. Te amo", escreveu Eugenie na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu mais de 90 mil curtidas e milhares de comentários. "A última foto - amamos uma tia incrível", escreveu uma internauta. "É adorável ver duas irmãs reais se reunirem com suas famílias e aproveitarem todos as crianças", comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Princess Eugenie (@princesseugenie)

Alerta

A princesa Eugenie, que faz parte da família real britânica, surpreendeu os seguidores ao alertar sobre o Dia Internacional da Conscientização da Escoliose. Ela passou pela cirurgia para corrigir o desvio na coluna há alguns anos e possui uma grande cicatriz nas costas.

Para marcar o dia, a integrante da realeza fez questão de relembrar fotos do dia do seu casamento, que foi quando usou um decote nas costas para deixar à mostra sua cicatriz. No álbum de fotos, ela mostrou imagens que deixam em evidência a marca em sua pele.

“Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Escoliose. Eu só queria compartilhar minha cicatriz e encorajar qualquer pessoa que tenha passado por algo semelhante a compartilhar a sua comigo. Vamos nos orgulhar de nossas cicatrizes! Eu adoraria repassar qualquer uma de suas imagens nos stories do Instagram. Então, por favor, marque meu perfil e eu vou compartilhar. A todos vocês que acabaram de receber o diagnóstico, aos que usam aparelho ortodôntico, aos que estão se recuperando de uma operação e aos que convivem com uma cicatriz há anos, meus pensamentos estão com vocês neste dia”, declarou.