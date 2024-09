Princesa de Dubai usa a separação para faturar após pedir divórcio pelo Instagram

A princesa de Dubai, Sheikha Mahra, decidiu criar um perfume com o nome de Divórcio após virar notícia no mundo todo por causa do pedido de separação inusitado

A princesa de Dubai Sheikha Mahra Bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, filha do governante de Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, decidiu faturar alto com a repercussão do fim do seu casamento. Há poucos meses, ela pediu o divórcio para o marido por meio do Instagram e também seguindo uma antiga tradição do seu povo. Agora, ela decidiu lançar um perfume com o nome de Divórcio.

A princesa criou o perfume Divórcio e já iniciou a divulgação na internet, com direito a uma imagem dela com os olhos de pantera negra. Porém, ela ainda não falou publicamente sobre o assunto, apenas anunciou o produto.

Relembre como foi a separação da princesa de Dubai

A princesa de Dubai Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum surpreendeu a todos ao anunciar a sua separação pelo Instagram em julho de 2024. Em um post, ela comunicou seu marido, Mana Al Maktoum, sobre o seu desejo de se separar.

"Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Sua ex-mulher", disse ela.

O desejo dela é uma prática islâmica antiga, chamada de triplo talaq, no qual os homens podiam dizer três vezes a frase ‘Eu me divorcio de você’ para oficializar o divórcio. Esta prática é proibida em muitos países, mas ainda é usado por algumas pessoas.

Mahra é filha do governante de Dubai, o Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que tem 26 herdeiros. Ela se casou com Mana em 2023 em uma festa luxuosa e passou a lua de mel na Grécia. Os dois tiveram uma filha juntos.

