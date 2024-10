Princesa Charlotte perderá um dos seus títulos reais no futuro. Entenda a regra

Assim que seu pai, príncipe William, se tornar Rei, a princesa Charlotte vai perder um título que foi conquistado recentemente pela família. Saiba qual é a regra

Filha do príncipe William e da princesa de Gales Kate Middleton, a princesa Charlotte, de 9 anos, deverá perder um dos seus títulos reais no futuro. Isso acontecerá por causa de uma antiga regra e tradição da família real britânica. Entenda o que acontecerá com a princesinha:

Desde que nasceu, Charlotte recebeu o título de princesa por ser herdeira do trono britânico e filha do príncipe William. Recentemente, após a morte da bisavó, a rainha Elizabeth II, ela recebeu o título de princesa Charlotte de Gales. Isso aconteceu porque seu pai, William, herdou o título de príncipe de Gales, que é destinado para o herdeiro direto do trono.

Quando o Rei Charles III falecer e o príncipe William se tornar o novo rei, o título de príncipe de Gales passará diretamente para o príncipe George, filho mais velho de William e que será o primeiro na linha de sucessão. Porém, Charlotte não poderá se tornar a princesa de Gales.

De acordo com a tradição e a regra da coroa, o título de príncipe de Gales é hereditário, passa de pai para filho. Porém, o título de princesa de Gales é destinado apenas para a esposa do príncipe de Gales. Portanto, a próxima princesa de Gales será a esposa de George, quando ele se casar.

Sem o título de princesa Charlotte de Gales, a segunda filha de Kate Middleton poderá seguir sendo chamada de princesa e também poderá herdar outro título, que também é tradicional. No futuro, ela poderá se tornar a Princesa Real, que é um título destinado para a filha mais velha do rei ou irmã do rei. Hoje em dia, este título pertence a princesa Anne, que é a filha da rainha Elizabeth II e irmã do Rei Charles III. Quando a princesa Anne falecer, o título ficará vago e poderá ser passado para Charlotte.

A tradição de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton mantém uma tradição em sua família. Casada com o príncipe William, ela é mãe do príncipe George, de 10 anos, da princesa Charlotte, de 8 anos, e do príncipe Louis, de 6 anos. Com tantos aniversários em todos os anos, ela criou um gesto carinhoso para os seus filhos.

Kate tem a tradição de sempre fazer os bolos de aniversário dos filhos para a festa em família. Na véspera do dia do aniversário dos filhos, ela vai para a cozinha e prepara um bolo caseiro para que fique pronto para o café da manhã em família.

“Adoro fazer o bolo. Tornou-se uma tradição ficar acordada até meia-noite com várias misturas para bolo e cobertura, e eu faço tudo. Mas eu adoro!”, disse ela em 2019, informou a revista People. Inclusive, ela sempre pergunta para as confeiteiras conhecidas da família real sobre dicas para melhorar os seus bolos, já que gosta de manter a tradição de decorar os bolos dos filhos.

