Por onde anda a rainha Sofía? Ela está em um refúgio

Depois de enfrentar momentos atribulados em sua vida, a rainha Sofía, da Espanha, busca refúgio para viver e evitar a depressão

A rainha Sofía, da Espanha, enfrentou momentos desafiadores em sua vida nos últimos tempos e se afastou dos holofotes. Com isso, ela buscou um refúgio para viver e cuidar de sua saúde, já que não quer ter problemas de depressão.

Segundo a imprensa internacional, a rainha foi viver em Palma de Maiorca, que é uma ilha espanhola no Mediterrâneo. Ela curte os seus dias em uma casa tranquila na região e é acompanhada por sua equipe de seguranças, além de receber visitas de sua família em algumas ocasiões. Lá, Sofía faz passeios pelo centro histórico e também visita as lojas para compras.

Vale lembrar que a rainha Sofía precisou encontrar forças para lidar com os últimos desafios em sua vida. Há cerca de um ano, ela sofreu com a morte do irmão Constantino da Grécia, de quem era muito próxima. Além disso, a irmã dela, Irene, foi diagnosticada com Alzheimer, o que comoveu toda a família e principalmente a rainha, que tinha a irmã como seu braço direito por muitos anos.

Além disso, a rainha Sofía vive longe do marido, o Rei Juan Carlos I, que está exilado nos Emirados Árabes Unidos por causa de uma investigação sobre corrupção após abdicar do trono da Espanha. O novo rei da Espanha é o filho deles, o Rei Filipe VI.

