Poema sobre o divórcio dos pais de Meghan Markle comove fãs: 'De chorar'

Meghan Markle rompeu com o pai, Thomas Markle, após o cinegrafista fazer críticas públicas à filha e seu marido, príncipe Harry

A duquesa Meghan Markle deixou os fãs emocionados ao relatar um episódio delicado de sua vida: o divórcio dos pais durante a infância. Na filmagem, compartilhada no TikTok, a ex-estrela de Suits cita um poema escrito por ela quando criança que descreve a sua rotina com os pais divorciados. O trecho pertence à série Harry & Meghan, documentário lançado em 2022 sobre o relacionamento da atriz e do marido, Príncipe Harry.

As palavras escritas por Markle aos 12 anos descrevem: “Duas casas, dois lares, duas cozinhas, dois telefones, dois sofás onde eu deito, dois lugares onde eu fico. Mudando, mudando aqui e ali, de segunda a sexta eu estou em todos os lugares”, desabafou.

“Não me entenda mal, não é ruim, mas muitas vezes me deixa triste”, confessou. E então, conclui: “Eu quero viver essa vida nuclear, com um pai feliz e sua esposa amorosa. Uma cerca de estacas, um cachorro peludo, uma lareira com um tronco queimando, mas não é real, é apenas um sonho, eu não posso chorar ou mesmo gritar. Então aqui estou eu sentada com o gato número três, A vida seria fácil se houvesse duas de mim”.

Assista ao relato emocionante vídeo:

A seção de comentários da publicação em que o vídeo viralizou está repleta de mensagens solidárias à esposa de Harry: “Comecei a chorar porque foi a mesma coisa comigo quando eu era pequena”, admitiu um usuário. “Aqueles com pais divorciados merecem um abraço”, seguiu outro. “Sinto muito pelo que ela passou”, lamentou uma terceira. “Estou sofrendo por ela”, afirmou mais alguém.

Vida pessoal de Meghan Markle

Meghan Markle é filha da assistente social Doria Ragland e do cinegrafista Thomas Markle. A duquesa acabou rompendo com o pai após ele fazer uma série de críticas públicas a ela e a Harry. Inclusive, a atriz não o convidou para seu casamento com o Príncipe. Markle foi levada ao altar pelo Rei Charles III.

Harry e Markle renunciaram às suas funções na Família Real Britânica em janeiro de 2020. Atualmente o casal vive nos Estados Unidos, na cidade californiana de Montecito, com os filhos Archie (5 anos) e Lilibet (3 anos).