Por que Virginia Fonseca não está bebendo nas férias? Ela explica

Virginia Fonseca é questionada sobre não consumir bebidas alcóolicas nas férias e explica o motivo de sua decisão. Entenda

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de férias com a família e surpreendeu os fãs ao dispensar qualquer tipo de bebida alcóolica durante os dias na fazenda do sogro, Leonardo, e também na mansão de Mangaratiba. Tanto que os internautas questionaram o motivo para ela ter parado de beber.

Então, a esposa de Zé Felipe explicou o motivo. Ela disse que fez uma promessa de ficar um ano sem beber e está cumprindo direitinho.

“Fiz promessa, galera! Um ano sem beber. Acaba em setembro. Se não eu já tava virando uma (várias) tequilinha também”, disse ela. Porém, Virginia não explicou o motivo da promessa.

Vale lembra que a loira passou o réveillon na fazenda Talismã, no interior de Goiás. Logo no início de 2025, ela já embarcou com o marido e as filhas para a sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro, onde vão seguir com as férias de verão.

Virginia colocou Maria Flor de castigo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao contar um momento de ‘maternidade real’ nas redes sociais. Gente como a gente, ela revelou que precisou colocar a filha Maria Flor, de 2 anos, de castigo durante as férias na fazenda da família.

A estrela tomou a decisão após dar uma bronca na herdeira logo cedo nesta quinta-feira, 2. A esposa de Zé Felipe disse que a filha não teve um bom comportamento nesta manhã ao puxar o cabelo da irmã, Maria Alice, de 3 anos, e jogar o tablet. Com isso, ela decidiu deixá-la sem comer doce por um dia.

"Bom dia para quem já acordou resolvendo problema de filho. Chamando a atenção. Maria Alice e Maria Flor com uma mania feia de bater…”, disse ela. Então, Virginia foi conversar com Maria Flor: "Flor, o que você fez hoje?”. E a menina respondeu: "Puxou o cabelo”.

Com isso, Virginia falou sobre o castigo da filha. "Floflô está de castigo. Sem comer doce. Está de castigo porque puxou o cabelo da Maria Alice, jogou o tablet na cabeça. Você está ficando doida, Flor?”, disse.

