Gil do Vigor consola Juliette após desabafo dela: ‘Sinto falta’

Juliette Freire desabafa ao relembrar como era sua personalidade na época do BBB e recebe o apoio de Gil do Vigor

O economista e ex-BBB Gil do Vigor deu o seu apoio para a cantora e ex-BBB Juliette Freire ao ver um desabafo dela na internet. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a morena comentou sobre a mudança em sua personalidade depois de participar do Big Brother Brasil.

“Tava vendo uns vídeos do BBB aqui e sinto falta daquela Juliette doida e tagarela. Acho que a responsabilidade acaba nos endurecendo mesmo. O fato é: quero aquela menina de volta… ela me faz feliz!", disse ela.

Então, Gil fez questão de demonstrar o apoio para ela e elogiá-la. "Você ainda é essa menina, Ju, que encantou o Brasil e fez com que todos se apaixonassem por você. Eu amo você, assim como seus fãs. Mesmo com tanto peso, que só quem passou pelo que nós passamos pode entender , você continua sendo aquela menina humilde e amorosa. Amo você!", escreveu.

Ao ver o post dele, ela respondeu: "Ounnn que coisa linda. Também amo muito você, amigo".

Juliette fala sobre se relacionar com um homem mais novo

Aos 35 anos, Juliette comentou no videocast Acessíveis sobre se relacionar com Kaique, de 26 anos. "Homem mais novo tem a masculinidade menos frágil, e eles te tratam como a rainha. Eu vejo muito comentário: 'Ave Maria, o que é que essa mina quer com esse menino mais novo?'. Isso com outras artistas, amigas, vejo muito esses comentários. Comigo nem tanto, porque o meu namorado tem uma cara mais de brutamontes", brincou ela.

Em seguida, Juliette afirmou que suas amigas também preferem homens mais jovens. "Os homens mais novos, primeiro que eles não têm a masculinidade tão frágil, segundo que eles tratam você como uma rainha, e isso é encantador. Então eu estou amando, e minhas amigas - que também estão com homens mais novos -, elas falam a mesma coisa".

