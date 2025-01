Giovanna Antonelli curte as férias com o ex e o atual marido

Murilo Benício se diverte ao mostrar foto com a ex-mulher, Giovanna Antonelli, e o atual marido dela, Leonardo Nogueira

A atriz Giovanna Antonelli saiu de férias com o atual marido, o diretor Leonardo Nogueira, e também com o ex-marido, o ator Murilo Benício. O trio nutre uma amizade duradoura e costuma fazer passeios juntos. Desta vez, eles foram para uma praia curtir os dias de verão.

A viagem foi revelada por Murilo, que brincou sobre viajar com a mãe do seu filho. “De férias com a ex”, disse ele, brincando com o reality show que leva este nome e se passa em uma praia.

Vale lembrar que Giovanna tem 3 filhos. O primogênito dela, Pietro, é fruto do casamento com Murilo Benício. Enquanto isso, as gêmeas Sofia e Antônia são frutos do atual casamento com Leonardo Nogueira.

Murilo Benício e Giovanna Antonelli: a escolha do nome do filho

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli gravaram um vídeo divertido para relembrarem a história de como escolheram o nome do filho, Pietro, de 19 anos. Os dois são separados há vários anos, mas mantém uma boa relação de amizade. Tanto que decidiram gravar um vídeo para as redes sociais.

Na conversa, eles contaram que foi Giovanna quem escolheu o nome do filho, já que Murilo queria dar outro nome para o herdeiro. "Giovanna, mas Pietro é Pedro. Mas aí, ela falou que era o bisavô, não sei o quê… Eu queria Bento, eu sou apaixonado por Bento", disse ele. E ela completou: "Mas é italiano. Aí eu convenci ele de ser Pietro Bento porque eu falei: 'Combina com Benício'. Pietro Bento Benício".

Por sua vez, Murilo disse que não quis o nome composto. "Eu não ia botar Pietro Bento, né? Imagina, já é uma piada. Pietro Bento Benício. Aí eu falei: ‘Então, tá bom, eu já não consegui dar nome pro meu primeiro mesmo. Vamos seguir’. Aí eu fui lá e registrei Pietro. E, depois, hoje eu agradeço, sabe por quê? Foi uma febre de Bento. Pode perceber que menino de dezoito anos de idade o que tem de Bento, então… Thank you", declarou.

