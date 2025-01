Luan Santana exibe foto com a filha, Serena, no colo

O cantor Luan Santana fez a alegria dos fãs ao compartilhar uma foto com a filha recém-nascida no colo

O cantor Luan Santana agitou as redes sociais na noite deste sábado, 4, ao compartilhar uma nova foto com sua filha, Serena, fruto do casamento com Jade Magalhães. O artista apareceu com a bebê dormindo em seu colo no registro discreto.

Porém, o astro fez questão de tomar cuidado de não mostrar o rosto da filha recém-nascida, que ainda não foi apresentada aos fãs dos pais. Por enquanto, Luan e Jade mostraram apenas detalhes da bebê.

Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 por meio do parto cesariana em uma maternidade de São Paulo. A bebê veio ao mundo antes do previsto, já que estava prevista para nascer apenas no início de 2025.

Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’ e a bebê nasceu em dezembro do mesmo ano.

As lembrancinhas de maternidade

A influencer Jade Magalhães compartilhou os detalhes da decoração da maternidade para o nascimento da filha, Serena. A estrela exibiu imagens das lembrancinhas que preparou para receber as visitas após a chegada da herdeira.

Nas imagens, ela mostrou que escolheu a decoração em tons de rosa e branco. A mesa foi decorada com flores e vários docinhos personalizados, além de xícaras feitas à mão para a ocasião. As lembrancinhas contaram com um potinho de cerâmica com a identidade visual do nascimento de Serena.