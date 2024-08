Meghan Markle critica diferença no tratamento de Harry e William

Segundo novo livro de Robert Jobson, Meghan Markle teria se surpreendido com a diferença de tratamento entre os príncipes Harry e William; entenda

De acordo com uma revelação feita no novo livro de Robert Jobson, “Catherine, The Princess of Wales”, a esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, teria ficado surpresa com a diferença de tratamento entre seu marido e o irmão, príncipe William, quando conheceu a família real em 2017.

Segundo Jobson, Meghan achava que Harry “merecia mais materialmente”, e essa percepção pode ter sido um dos primeiros indícios das tensões que surgiriam entre os casais. A esposa do príncipe não estava necessariamente com ciúmes, de acordo com as informações do livro, mas se espantou com o quão “extravagante” era a vida de William quando comparada à de Harry.

A partir deste momento, o relacionamento entre Harry, Meghan e a família real britânica tem sido conturbado, com várias declarações públicas e controvérsias ao longo do tempo. Em 2021, por exemplo, o casal fez sérias acusações, incluindo alegações de racismo dentro da monarquia, durante entrevista a Oprah Winfrey, o que intensificou ainda mais o afastamento entre eles e os demais membros da realeza.

Vale relembrar, também, que Harry fez uma comparação entre o tratamento recebido por Meghan e o que sua mãe, a princesa Diana, enfrentou. Além disso, em 2022, o casal lançou um documentário na Netflix, no qual criticaram abertamente a família real e a imprensa britânica.

Meghan Markle é alvo de novo processo da meia-irmã

A duquesa de Sussex Meghan Markle voltou a ser alvo da família de seu pai. Desta vez, a meia-irmã dela, Samantha, decidiu entrar na justiça contra a famosa. Isso porque ela tem acusações contra a meia-irmã.

De acordo com o site Daily Mail, Samantha entrou na justiça com um processo por difamação. Ela disse que Meghan a retratou de uma forma que a deixou impossibilitada de conseguir um emprego ou fazer suas tarefas do dia a dia sem ser incomodada, já que teria dito que ela seria “mentirosa, racista e caçadora de fama” em uma entrevista para Oprah Winfrey e no documentário.

No entanto, a justiça já teria rejeitado outro processo de Samantha contra Meghan ao informar que ela não teria provas suficientes para as acusações. Com isso, a equipe da meia-irmã voltou a abrir um processo para anular a decisão anterior.

No processo, Samantha pede uma indenização de US$ 75 mil por difamação contra Meghan. Por enquanto, a situação do novo processo não foi revelada.