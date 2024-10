Kate Middleton se sentiu ‘humilhada’ por William durante fase difícil do namoro

Kate Middleton e príncipe William enfrentaram um dos seus maiores desafios em 2007 e decidiram dar uma pausa no relacionamento da época

Em 2001, Kate Middleton e o príncipe William se conheceram enquanto estudavam na Universidade de St. Andrews, na Escócia. O casal rapidamente se tornou próximo, compartilhando interesses comuns e fazendo parte do mesmo círculo social, passando de uma amizade para um romance, e eles logo se tornaram um dos casais mais notáveis da instituição po´rem nem tudo foram flores no começo.

Isso porque o relacionamento enfrentou um dos seus maiores desafios em 2007, quando o casal decidiu dar uma pausa no namoro. Segundo uma das correspondentes da Família Real do Daily Mail, Katie Nicholl, "William sentia que a relação havia perdido a graça".

Na época, o príncipe começou a se comportar de “maneira inadequada”, frequentando festas e cercando-se de mulheres, relatou Nicholl. Kate, sentindo-se "humilhada" e "tratada como capacho", decidiu confrontar o futuro rei da Inglaterra sobre seu comportamento.

Através de uma conversa franca, ela expressou sua insatisfação e afirmou que não estava disposta a ser desvalorizada. Uma das amigas de Kate disse ao The Mirror que "essa teria sido a primeira vez em quatro anos que ela teria falado dessa forma com ele".

"A Kate disse a ele que estava manchando a imagem dela. Ela teve que lidar por anos a fio com várias meninas querendo se engraçar com o namorado dela e por um tempo, ela até achava engraçado e até lisonjeiro. Mas depois desse último comportamento [de William] ela deu um ultimato a ele e disse que enquanto ele se comportava assim em público, acabava depreciando a imagem dela e a dele mesmo também", afirmou.

De acordo com o jornal, o desabafo foi um "divisor de águas", levando William a refletir sobre suas atitudes e, consequentemente, a reatarem o relacionamento. O casal finalmente se casou em uma cerimônia grandiosa em 29 de abril de 2011, que foi amplamente televisionada e assistida por milhões de pessoas em todo o mundo.

