D.R. na realeza? Príncipe William e Kate Middleton mudam detalhe na vida romântica

Depois de Kate Middleton enfrentar o câncer, ela e o príncipe William mudaram a forma como lidam com o relacionamento amoroso dentro e fora da vida pública

A princesa de Gales Kate Middleton enfrentou o tratamento contra o câncer no ano de 2024 e a batalha mudou também a sua forma de ver a vida. Inclusive, ela e o príncipe William mudaram a forma como veem o relacionamento amoroso dentro e fora da realeza.

De acordo com a revista People, os dois estão mais abertos sobre as questões que envolvem o casal e decidiram falar mais sobre o relacionamento juntos. O período tenso que viveram fez com que eles vissem a vida juntos de forma mais profunda e se abriram ainda mais para o amor de um pelo outro.

E essa D.R. - discussão do relacionamento - na vida privada também repercutiu na vida pública deles. Os dois estão mais abertos a mostrarem os momentos em família e de casal para a população. Isso ficou evidente no vídeo que ela compartilhou para anunciar o fim do tratamento contra o câncer. Nas imagens, Kate e William apareceram em momentos juntos de casal e também com os filhos.

Além disso, William fez uma declaração pública de amor no aniversário de Kate. “Para a esposa e mãe mais incrível. A força que você demonstrou no último ano foi notável. George, Charlotte, Louis e eu estamos muito orgulhosos de você. Nós te amamos”, disse ele.

Com isso, a biógrafa real Ingrid Seward celebrou a abertura do casal em mostrar o amor deles. “William deve se sentir tão sortudo por Kate ter superado isso que ele quer contar ao mundo sobre esse amor. Isso mostra a intimidade deles compartilhando a jornada juntos. Eles são capazes de se expressar de uma forma que nunca teriam feito antes”, afirmou ela.

Enquanto isso, a historiadora da realeza Amanda Foreman afirmou: “Eles sentem que têm muita sorte de serem casados. O casamento deles é forte, e eles estão sendo honestos sobre isso”.

Vale lembrar que Kate Middleton está em fase de remissão do câncer. Isso significa que não existem mais células de tumor em seu corpo, mas ela ainda não pode ser considerada curada porque existe a chance da doença voltar.

