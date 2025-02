Kate Middleton e príncipe William reaparecem juntos em eventos da realeza

Depois de participarem de eventos sozinhos nas últimas semanas, Kate Middleton e príncipe William passam o dia juntos no trabalho

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William voltaram a fazer aparições juntos em público nesta quarta-feira, 26. Depois de mais de um mês indo em apenas eventos individuais, os dois se uniram para o dia de trabalho juntos.

Os dois foram em um mercado de Wales e também visitaram uma confeitaria, onde aprenderam a fazer bolinhos. Logo depois, eles visitaram um jardim comunitário local que foi inaugurado em 2021. Entre um evento e outro, Kate trocou de casaco para dar uma renovada no visual.

A viagem dos dois para Wales resgatou a memória de que eles passaram o primeiro ano de casados em North Wales, que foi uma decisão que eles tomaram quando ainda eram noivos em 2010. Na época, William tinha trabalhado como piloto de busca e resgate na região pela força aérea britânica.

Kate Middleton e príncipe William - Foto: Getty Images

Kate Middleton visitou hospital e falou da remissão do câncer

A princesa de Gales Kate Middleton surpreendeu ao revelar que está em fase de remissão do câncer, que é quando já encerrou o tratamento e o tumor já foi eliminado. Ela contou a novidade ao visitar os pacientes do hospital onde fez seu tratamento no ano de 2024.

Em um post nas redes sociais, a esposa do príncipe William mostrou uma imagem de sua visita oficial ao hospital e falou sobre a importância de apoiar iniciativas de cuidados com a saúde das pessoas. "Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao The Royal Marsden por cuidar tão bem de mim durante o ano passado. Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que caminharam silenciosamente ao lado de William e eu enquanto navegávamos por tudo", disse ela.

E completou: "Não poderíamos ter pedido mais. O cuidado e o conselho que recebemos durante meu tempo como paciente foram excepcionais. Ao apoiar pesquisas inovadoras e excelência clínica, bem como promover o bem-estar do paciente e da família, podemos salvar muito mais vidas e transformar a experiência de todos os afetados pelo câncer."

Por fim, Kate falou de sua própria saúde. "É um alívio estar em remissão agora e continuo focada na recuperação. Como qualquer pessoa que tenha passado por um diagnóstico de câncer sabe, leva tempo para se ajustar a um novo normal. No entanto, estou ansiosa por um ano gratificante pela frente. Há muito o que esperar. Obrigada a todos pelo apoio contínuo", declarou.

