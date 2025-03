BBB 25: Quem vai para a Vitrine do Seu Fifi? Saiba qual brother foi escolhido

O participante escolhido pelo público sairá do BBB 25 nesta quinta-feira, 13, e receberá fofocas em uma vitrine de shopping; saiba detalhes

Uma novidade no BBB 25 promete agitar os próximos dias dentro da casa mais vigiada do país! Os brothers ainda não sabem, mas irão participar de uma dinâmica chamada 'Vitrine do Seu Fifi', que permitirá que um participante saia do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas.

Na edição de quarta-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt informou aos telespectadores que, com 27,28% dos votos do público, a sister mais votada para participar da nova dinâmica foi Renata . A bailarina passará um tempo em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma espécie de 'casa de vidro'.

No local, Renata receberá a visita dos telespectadores, que podem levar cartazes com fofocas de outros brothers da casa ainda nesta quinta-feira, 13. Além disso, a sister retornará para o confinamento do BBB 25 imune.

"Vocês escolheram e quem vai amanhã para a Vitrine do Seu Fifi é a Renata. Amanhã, no toque de acordar, a Renata vai receber o aviso que vai ter que deixar a casa. Pra ninguém desconfiar, a gente vai dizer que ela vai sair para encarar um desafio, um desafio que pode colocar em risco a permanência dela no jogo. Vamos pedir, inclusive, para ela arrumar as malas", explicou Tadeu.

"A Renata vai ser levada diretamente para a Vitrine do Seu Fifi em um shopping aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E você pode ir lá fazer a fofoca que quiser. Lembrando que quem não mora perto pode mandar a fofoca pelas redes sociais, usando a hashtag #FIFIBBB25, ou entre agora no BBBot, lá você pode fofocar à vontade", completou o apresentador.

Eliminada do BBB 25, Thamiris analisa trajetória no jogo

O BBB 25 chegou ao fim para Thamiris! A nutricionista foi eliminada do reality show da TV Globo na noite de terça-feira, 11, com 61,73% dos votos do público, após enfrentar o oitavo paredão da temporada contra Aline e Vinicius.

Na manhã de quarta-feira, 12, a ex-sister participou do programa 'Mais Você' e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na casa mais vigiada do país. Ao longo do bate-papo, Thamiris afirmou que 'exagerou' e 'gritou demais' no confinamento; confira detalhes!

