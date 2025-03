BBB 25: Tudo em paz? Delma esclarece embate com Vilma: 'Duas guerreiras'

Após atrito na dinâmica do Sincerão, as sisters Delma e Vilma conversaram sobre o assunto e selaram a paz dentro do BBB 25

Os participantes do BBB 25 aproveitaram a festa, ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 13, para conversar a respeito dos últimos acontecimentos no jogo. Ao longo do evento, as sisters Delma e Vilma repercutiram o embate protagonizado por elas no último Sincerão.

A mãe de Diogo Almeida, então, explicou para Delma que ficou surpresa ao ser escolhida pela colega de confinamento durante a dinâmica de segunda-feira, 10. A sogra de Guilherme, por sua vez, se desculpou com a sister e contou que pretendia chamar outros brothers para o embate.

"Joselma do céu, quando você me chamou, eu fui até resmungando. Falei assim: 'Meu Deus, mas o que eu fiz?'. Porque, realmente, eu estou bem com você", declarou Vilma. Em seguida, Delma contou que ficou esperando Renata puxá-la na dinâmica para retribuir.

"Fica tudo em mim. Todo mundo faz isso. Por isso eu vou parar no paredão, porque ninguém tem coragem de botar outra pessoa, aí, vai Vilma. Se eu for, o que tem para fazer? Tem que encarar", desabafou Vilma. "Essa semana a senhora não vai, não", tentou confortar dona Delma.

A sogra de Guilherme garantiu que, caso ela ou o brother vença a prova do líder esta semana, Vilma não será indicada direto à zona de risco. "A gente pode até dar alvo [Na Mira do Líder], porque tem que dar cinco. Mas, na hora de indicar direto, não vai", declarou a sister.

"Eu queria chegar com a senhora na final, duas guerreiras. Vê que paredão, vê que embate. As duas 'mais mais'", completou Delma. A sister ainda revelou que Guilherme chegou a alertá-la sobre insistir em Vilma como alvo após o Sincerão.

"Desculpa, de coração. Não tenho raiva nenhuma de dona Vilma", reforçou Delma. "Também não, Joselma. Sou neutra, nem me envolvo em nada para não ter fofoca, corro disso. Eu observo de longe", concluiu a mãe de Diogo, selando a paz com a sister.

Vilma relembra para Delma momento entre as duas no último Sincerão:



💬 "Eu falei Joselma: 'eu não vou nem te responder porque eu não entendi o que você falou'."#BBB25#RedeBBB#FestaDoLíder 👑 pic.twitter.com/ITrJ16PP30 — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2025

Quem vai para a Vitrine do Seu Fifi?

Uma novidade no BBB 25 promete agitar os próximos dias dentro da casa mais vigiada do país! Os brothers ainda não sabem, mas irão participar de uma dinâmica chamada 'Vitrine do Seu Fifi', que permitirá que um participante saia do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas.

Na edição de quarta-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt informou aos telespectadores que, com 27,28% dos votos do público, a sister mais votada para participar da nova dinâmica foi Renata . A bailarina passará um tempo em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma espécie de 'casa de vidro'; confira mais detalhes!

Leia também: BBB 25: Vinicius revela que já tem alvo para o Paredão: 'Até sair'