BBB 25: Vinicius revela que já tem alvo para o Paredão: 'Até sair'

O próximo paredão do BBB 25 já virou assunto entre os brothers. E na madrugada desta quinta-feira, 13, durante uma conversa comAline após ter completado o desafio do quarto do Barrado do Baile, Vinícius revela que tem como opção de voto o Líder da semana, Maike, já que ele o barrou da Festa.

"Você sabe que eu estava querendo mudar essa rota de votar em Maike, mas depois disso, como é que faz?", questionou Aline. E o baiano revelou quais são suas estratégias para as próximas berlindas. "Votar nele até ele sair. Se é Líder, vai colocar ele no Paredão para ele sair direto".

Desafio do quarto do Barrado no Baile

Na noite desta quarta-feira, 12, o líder Maike precisou escolher um participante para ser barrado de sua festa. O brother escolheu Vinícius para a dinâmica do Barrado no Baile, onde o escolhido vai para um quarto e só pode curtir a festa se conseguir completar um desafio.

Questionado por Tadeu Schmidt, o representante comercial explicou sua escolha. "Na semana passada fui vetado da Festa do Líder, recebi o Monstro e fui indicado para o Paredão. Eu já indiquei ele para o Paredão e agora só estou devolvendo o Monstro para ele", explicou o líder.

Para voltar para a festa, Vinicíus precisou recuperar as cinco letras que formam a palavra FESTA que estavam dentro de tanques, que ele deveria encher de água com apenas um dosador, para fazer com que os objetos subissem.

Perto de completar 6 horas, Vinícius concluiu o desafio do quarto do Barrado no Baile. Após finalizar a dinâmica, ele pôde seguir para a festa do Líder.

