Harry organiza videochamada de Natal para ação beneficente sem Meghan Markle

Após especulações de uma possível crise no casamento, o príncipe Harry está planejando videochamada para a caridade sem incluir Meghan Markle; entenda

O Príncipe Harry alimentou especulações sobre uma possível crise em seu casamento com Meghan Markle ao organizar uma videochamada de Natal para uma instituição de caridade, marcada para 10 de dezembro, sem incluir a esposa no convite. Como embaixador global da Scotty’s Little Soldiers, uma organização que apoia crianças de militares falecidos em combate, o Duque de Sussex reforça seu comprometimento com a causa.

“O príncipe Harry gostaria de fazer uma ligação com o maior número possível de nossos membros para desejar a todos um Feliz Natal”, escreveu a organização no e-mail enviado aos membros da instituição de caridade na quarta-feira, 20.

“Ele entende que a época festiva possa ser difícil para nossos membros e quer que eles saibam que ele está pensando neles. Esta é a sua chance de conhecer o Duque muito melhor e descobrir como é o Natal para um príncipe!”, completou o comunicado.

Para facilitar o gerenciamento do grande número de participantes, a maioria ficará com os microfones desligados, enquanto cinco sortudos terão a chance de ajudar na condução da sessão e interagir diretamente com o Duque. “Esta é a sua chance de conhecer melhor o Duque e descobrir como é o Natal de um príncipe!”, finalizou a instituição de caridade.

Vale destacar que, nos últimos meses, Meghan Markle tem se dedicado a diferentes projetos. Recentemente, a Duquesa de Sussex participou de um evento em Los Angeles para promover a linha de cosméticos de uma amiga.

Ela também esteve sozinha em uma iniciativa do Hospital Infantil de Los Angeles em parceria com o projeto 'Half The Story'. Apesar de agendas separadas, o casal uniu forças para gravar um discurso em vídeo destinado à Conferência Global sobre Violência contra Crianças, realizada na Colômbia no dia 8 de novembro.

Meghan Markle pediu uma fortuna para se separar de Harry

A duquesa Meghan Markle voltou a ser alvo de rumores sobre os bastidores da realeza britânica. Desta vez, a jornalista espanhola Pilar Eyre afirmou que Markle teria pedido um valor milionário para se separar do príncipe Harry.

A jornalista contou que fontes próximas acreditam que eles devem anunciar a separação em breve, mas isso irá custar um valor impressionante para o bolso do príncipe.

Eyre contou que Meghan teria exigido o valor de 80 milhões de dólares para aceitar o divórcio sem alarde. Ela impôs este valor no acordo pré-nupcial que eles teriam assinado antes do casamento real. Inclusive, Meghan teria exigido ficar com a guarda dos filhos, o que as fontes dizem que o Rei Charles III nunca aceitaria.

Por enquanto, os representantes de Meghan e Harry não se pronunciaram sobre os rumores. O casal vive nos Estados Unidos e possui dois filhos, Archie e Lilibet.