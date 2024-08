Com o fim da escola, príncipe Christian evita ano sabático e segue tradição real

O sucessor do trono dinamarquês, Christian, seguirá uma tradição da família e passará um tempo fora do país de origem envolvido com causas ambientais

O príncipe Christian, da Dinamarca, embarcará para uma viagem importante até o oriente do continente Africano para seguir uma tradição antiga da família real. Segundo o comunicado da página oficial da realeza, nesta sexta-feira (30), o sucessor do trono dinamarquês passará cerca de três meses no local e estará diretamente engajado às causas ambientais do local.

"Por lá, o príncipe estará envolvido na operação de duas fazendas, onde irá realizar a parte prática e administrativa. Além disso, Christian também terá uma visão sobre a proteção da natureza local", dizia a equipe de comunicação oficial da realeza dinamarquesa.

A notícia vem dois meses depois do príncipe se formar na Ordrup Gymnasium da Dinamarca. Na ocasião, não estava definido qual seria o futuro do rapaz.

Príncipe Christian evita ano sabático e segue tradição da avó

No entanto, fora do habitual para realeza, onde os herdeiros dos trono tiram um ano sabático após o fim da graduação do ensino médio, Christian priorizou uma tradição antiga que começou com a avó, a rainha Margareth, e foi seguida com o pai dele, o rei Frederik.

A rainha Margareth veio até a América do Sul nos anos 60, para se aprofundar na cultura assim como o neto. Já em 1986, anos antes de se tornar rei, Frederik esteve na Mongólia.

Apesar da decisão de Christian sobre manter a tradição ser exibida ao público, a família real garantiu que o sucessor do trono se manterá discreto durante a viagem, sem mais informações sobre o que se passará por lá.

"Na família real, há uma tradição longa, onde os sucessores do trono passam um período no exterior surante a juventude para se desenvolverem e experimentarem o mundo. (...) É do desejo do rei, da rainha e do príncipe que a permanência no exterior seja mantida como um assunto privado do começo ao fim. Por esta razão, não haverá mais detalhes adicionais a serem trazidos a público", concluiu a equipe.