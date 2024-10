Esposa de Donald Trump revela troca de cartas com o Rei Charles III

Você sabia? Esposa de Donald Trump, Melania Trump revela que o Rei Charles III é seu ‘amigo por correspondência’. Entenda a história

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, esposa de Donald Trump, surpreendeu ao contar que já trocou cartas com o Rei Charles III. Em seu livro de memórias, ela disse que o monarca já foi seu ‘amigo por correspondência’ quando o marido estava no poder nos EUA.

De acordo com o site Vanity Fair, Melania disse que sempre foi muito bem recebida pela família da Rainha Elizabeth II quando ia ao Reino Unido, e que a relação próxima se mantém até hoje com o Rei Charles III. “Infelizmente, Sua Majestade [Rainha Elizabeth II] não pode nos visitar novamente antes de sua morte em 2022, mas nossa amizade com a Família Real continua e trocamos cartas com o Rei Charles até hoje”, disse ela.

Inclusive, Charles enviou uma carta para Trump quando o político foi baleado de raspão em um comício durante a corrida eleitoral norte-americana. Porém, o Palácio de Buckingham não comenta sobre as cartas pessoais do monarca.

Por sua vez, o site The Independent contou a história de como Melania se aproximou de Charles em 2005, quando se encontraram em um jantar oficial. “Sentei-me ao lado do príncipe Charles e foi um prazer absoluto me conectar com ele. Tivemos uma conversa interessante sobre seu compromisso profundo com a conservação ambiental”, disse ela em seu livro.

Recuperação de Charles e Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton e o Rei Charles III estão em tratamentos contra tumores que foram descobertos no início de 2024. Agora, uma integrante da família real britânica revelou os bastidores de como os dois estão lidando a situação.

Esposa do Lord Frederick Windsor, Sophie Winkleman concedeu uma entrevista à revista hello! E falou sobre o que tem visto sobre Kate Middleton. Ela contou que encontrou com a princesa em julho e que foi maravilhoso ver o quanto ela está forte. “Foi tão animador vê-la, linda como sempre. Ela tem sido incrivelmente corajosa e está muito bem”, contou ela. Vale destacar que Kate já encerrou o tratamento de quimioterapia, mas ainda segue em observação médica para definir os próximos passos do tratamento.

Enquanto isso, Sophie também comentou sobre o Rei Charles III. Ela contou que o foco dele é se manter bem para fazer o seu serviço como monarca. “Dever e serviço fazem parte dele. Simplesmente, ele não consegue descansar, algo que aqueles que o amam estão desesperados para que ele faça”, disse ela, e completou: “Ele está lutando contra o câncer e não se dá um momento de folga. Ele é um homem extremamente inspirador”.