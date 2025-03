Ator de Reis, faixa preta de jiu-jitsu vive sonho de personagem na Record: 'Batalhas da vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Shia Phoenix comemora papel na série Reis, da Record

A nova temporada de Reis, série da Record, é uma das grandes novidades da grade de programação para 2025. Intitulada Emboscada, a trama bíblica trará novos personagens para a TV aberta em uma continuação aguardada pelo público. Shia Phoenix é um dos talentos do elenco.

Intérprete de Somer, um fiel escudeiro de Onri, ele vai lutar e viver grandes aventuras na produção. Cenas de risos e choros estão previstas na série que já está disponível no serviço de streaming Univer Vídeo.

“Depois de algumas batalhas na vida, estar hoje aqui vivendo essas 'batalhas' cinematográficas como Somer é a realização de um sonho! Muita fé, dedicação, gratidão e resiliência fazem você chegar aonde tanto almeja", comemora o papel em entrevista à CARAS Brasil.

Antes de conseguir o personagem que marca o início de um sonho, Shia sempre dividiu a paixão pela atuação com o amor pelo esporte. Praticante de jiu-jitsu, ele conciliou o método de luta com estudos intensos de interpretação e testes para produções.

Faixa preta no esporte, ele, que é natural do Rio de Janeiro, sonha em viver de arte e se mostra ansioso para a estreia na TV aberta. “Agradeço primeiramente a Deus que me capacita todos os dias e me dá força e condições para que eu possa me doar por inteiro nesse ofício que tanto amo.”

“Agradeço a todos que direta ou indiretamente me ajudaram até aqui nessa longa caminhada. Estou muito feliz com o que estamos fazendo, com o nosso comprometimento, esforço e com a certeza de que temos muito mais para dar! Que venham muitos projetos em 2025 e adiante”, finaliza.

A nova temporada de Reis terá como foco Abdias, filho e sucessor de Roboão (Heitor Martinez). Ele era vivido por Gabriel Vivan e deve ganhar um novo intérprete com a mudança de fase. A autoria da trama é de Christiane Cardoso.