Casamento de Kate e príncipe William passou por mudança após período sombrio

Especialista na família real britânica revela qual foi a mudança perceptível no casamento de Kate Middleton e príncipe William após a luta contra o câncer

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William passaram por uma mudança profunda no casamento deles depois de um período sombrio, no qual ela enfrentou o câncer no último ano. De acordo com a especialista na família real britânica Jennie Bond, que já trabalhou na BBC, os dois estão mais fortes do que nunca e mudaram a forma para mostram para o mundo o amor do casal. Eles estão visivelmente mais leves e trocam carinhos em público, como no vídeo com a família ao ar livre.

Em uma publicação da revista OK! Magazine, Jennie Bond refletiu sobre como vê os dois desfrutando de um casamento mais maduro. No último final de semana completou um ano desde que ela anunciou a luta contra o câncer em um vídeo comovente no jardim. Agora, um ano depois, ela está em remissão após encerrar a quimioterapia.

“Com o dia do diagnóstico ficando mais distante, ela parece ter uma verdadeira mola em seus passos e alegria em seu coração por estar viva e ser capaz de retomar alguns dos fios de sua vida pública”, disse a especialista, e completou: “O dia em que Catherine disse ao mundo que tinha câncer foi um daqueles momentos de ‘Oh meu deus’, que nunca esqueceremos. Para a própria princesa dever ter sido uma provação gravar aquele filme emotivo, com a aparência pálida e frágil. Foi uma das coisas mais corajosas e difíceis que ela já teve que fazer”.

Além disso, a especialista destacou a mudança na postura de Kate e William sobre o casamento com o anúncio do fim da quimioterapia dela. "Acho que a mudança na forma que William e Catherine se comportam em público veio com aquele vídeo muito lindo e emotivo que ela publicou para anunciar o fim da quimioterapia. Foi mais pessoal e íntimo que qualquer outra filmagem já vista da Família Real. Então, agora que todos nós apreciamos o quanto eles se amam e vimos o quão carinhosos eles são juntos, não há mais motivo para serem tão formais quando estão em público", disse ela.

Jennie Bond ainda refletiu: "Não há dúvidas do choque que é receber um diagnóstico de câncer por volta dos 40 anos. É um alerta para demonstrar amor pelas pessoas que você se importa. William tem sido a base de Catherine nos últimos 15 meses brutais. A coragem dela para encarar o câncer o deixou cheio de orgulho e admiração pela esposa que ele adora. Situações como essa podem fortalecer ou abalar um relacionamento", finalizou.

