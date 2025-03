Luiza Possi reforça importância da fé em nova fase: 'Pilar mais importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Possi detalha a estreia de seu podcast na RecordTV, Possibilidade 360, e revela lançamento musical

"Sou só amor e gratidão por tudo o que está acontecendo na minha vida". A frase é de Luiza Possi (40) que, nesta quinta-feira, 20, entra em uma nova fase na carreira como apresentadora do podcast Prosperidade 360. À frente da atração, a artista reforça a importância da fé em sua caminhada e não esconde a animação para seus novos projetos.

"A fé é completamente fundamental na minha vida, o pilar mais importante. Se não se tem fé, você não acredita, não sonha e não coloca energia no que faz", começa Luiza Possi , em entrevista à CARAS Brasil. "Desde que eu encontrei com Jesus, minha fé foi redobrada, e as coisas tem acontecido de uma maneira muito bonita e inédita."

Nesse movimento, a apresentadora entrega para o público seu novo podcast. A atração foi criada em uma parceria de sua equipe e a RecordTV, sendo exibida na emissora e também no canal do YouTube de Luiza à partir das 12h. Com o objetivo de inspirar pessoas, ela recebe Fátima Bernardes(62) como primeira convidada.

Leia também: Luiza Possi revela qual foi o maior desafio ao apresentar o novo reality da Band

A artista assegura se sentir honrada podendo inverter os papéis e entrevistar a jornalista pela primeira vez —a cantora conta que já esteve 43 vezes no Encontro (Globo). "Fátima se abriu de uma maneira que ela não costuma se abrir com as pessoas, foi muito lindo ter ela nesse momento comigo."

Para o futuro do podcast, Luiza afirma que os espectadores podem esperar diferentes histórias de superação e a possibilidade de conhecer os artistas por outro lado, explorando as várias camadas de cada um. Além disso, a artista celebra o sucesso de seu projeto, Festa da Luísa, que já tem a previsão para 100 shows apenas neste ano.

Os bons resultados também podem ser vistos nas redes sociais da artista, que acabou de alcançar a marca de 2 milhões de seguidores. Ela conta que o engajamento chega a cinco vezes mais, e que encontrou na web uma forma de se conectar com os seguidores. "Temos muito para trocar, eu tenho muita vontade de inspirar as pessoas. Meu grande propósito é servir."

Quanto à carreira musical, Luiza se prepara para o lançamento da canção Coração Tem Gente, que conta com um clipe dirigido pelo marido, Cris Gomes, assim como o podcast. Além da música, ela também trabalha para a chegada de Só Amor, seu novo álbum. "Estou bem empolgada."

Leia mais em: Luiza Possi comenta sua presença nas redes sociais: 'Me tornei também uma influencer'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUIZA POSSI EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: