Meghan Markle revela tradição do Reino Unido que faz com seus filhos

Meghan Markle revela quais são os momentos mais ‘doces' de sua rotina e conta que mantém uma tradição que aprendeu no Reino Unido

A duquesa de Sussex Meghan Markle revelou novo detalhe de sua rotina familiar. Vivendo nos Estados Unidos com os filhos, Archie e Lilibet, e o marido, príncipe Harry, ela revelou que mantém uma tradição que aprendeu quando vivia no Reino Unido.

Em entrevista ao Substack with Godmothers, ela foi questionada sobre os doces momentos que a fazem sorrir no dia a dia. Então, ela citou detalhes que a alegram e também um momento de aconchego com sua família.

“Meias de cashmere são coisas que eu amo - mas também as meias parecidas com cashmere que você encontra online, que são fáceis de lavar e super acessíveis. Não sei o que é, mas ter os pés aconchegados me fazem sentir confortável. Também adoro encontrar uma boa oferta”, disse ela.

E completou com uma tradição do Reino Unido que mantém durante a vida nos EUA. “E os desenhos animados na cama nas manhãs de sábado também estão no topo da lista. No Reino Unido, eles chamam de ‘dia do edredom’, e eu sempre achei isso fofo. Nossa pequena família aconchegada para uma manhã tranquila e seguida de panquecas e bacon. É o sonho”, afirmou.

Meghan Markle revela hábito do príncipe Harry

A duquesa de Sussex Meghan Markle surpreendeu ao revelar um hábito nada saudável do marido, o príncipe Harry, no dia a dia. Em um trecho da série With Love, Meghan, da Netflix, ela contou que o marido toma uma atitude antes de comer qualquer refeição.

Meghan disse que Harry gosta de temperar sua própria comida com sal antes de dar qualquer mordida no alimento. “Eu tenho um marido que, não importa qual refeição seja coloca na frente dele, antes de prová-la, ele coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal”, disse ela sobre os pratos que prepara para a família.

Vale lembrar que adicionar muito sal nas comidas não é saudável e pode ter efeitos negativos a longo prazo.

Em entrevista na revista People, Meghan Markle também contou outra curiosidade das refeições em família. “Eu acordo antes dos meus filhos, normalmente às 6h30. Eu os acordo, os ajudo a trocar de roupa e descemos. Eu amo fazer o café da manhã para minha família. Meu marido e Archie amam ovos fritos e bacon. Às vezes, não temos tempo para isso, e eu simplesmente coloco um waffle congelado na torradeira e pronto”.

“Alguns dos meus momentos favoritos da infância são as refeições que minha mãe fazia. Lembro que ela fez aula de culinária tailandesa. Toda semana comíamos frango tailandês com bolinhos primavera. Eu lembro dos sabores e quero que meus filhos tenham essas memórias afetivas com as coisas que eu cozinho”, completou.

