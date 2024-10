Doação secreta de príncipe William e Kate Middleton vem à tona

Gesto de generosidade do príncipe William e Kate Middleton chama a atenção. Eles fizeram uma doação secreta e o destino acaba de ser revelado

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tiveram um gesto de generosidade e boa ação, mas evitaram divulgar a atitude. Porém, a imprensa internacional descobriu tudo: Eles fizeram uma doação secreta.

De acordo com a site da revista Hello!, William e Kate enviaram uma doação em dinheiro para um grupo de instituições de caridade que atuam na área de Gaza e do Líbano, que é uma região que está em conflito há alguns meses. Os dois fizeram a doação secreta de forma privada logo no início das disputas na região.

O dinheiro do casal real foi destino para instituições de caridade do Reino Unido que levam alimentos, água, abrigos e medicamentos para regiões do Oriente Médio. Além de William e Kate, o rei Charles III e a rainha Camilla também fizeram uma doação para a ação social, mas o gesto deles foi amplamente divulgado.

Vale lembrar que, quando começou o conflito entre Gaza e Israel em 2023, o príncipe William escreveu uma mensagem apelando para o fim da guerra. “Continuo profundamente preocupado com o terrível custo humano no conflito do Oriente Médio desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. Eu, coo tantos outros, quero ver o fim dos combates o mais rapidamente possível. Há uma necessidade desesperada de aumentar o apoio humanitário a Gaza. É fundamental que a ajuda chegue e os reféns sejam libertados. Às vezes é apenas quando confrontados com a enorme escala do sofrimento humano que a importância da paz permanente é reconhecida. Mesmo na hora mais sombria, não devemos sucumbir ao desespero. Continuo apegado à esperança de que um futuro melhor será encontrado e me recuso a desistir”, afirmou ele.

A sobremesa favorita de Kate Middleton

Em um evento nesta semana, o príncipe William revelou uma curiosidade sobre a intimidade de sua esposa ao confirmar qual é o doce que ela mais gosta em sua rotina.