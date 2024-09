Descubra exigência de príncipe William no casamento de Harry e Meghan Markle

Príncipe William teve unica exigencia e teve o aval da avó, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), para fazer valer sua demanda para a cerimônia de 2018

Príncipe William fez uma única exigência em relação ao casamento do irmão, Príncipe Harry com Meghan Markle. A imposição feita pelo primogênito do rei Charles III foi revelada por Robert Jobson, especialista na Família Real Britânica e autor do livro ‘Catherine, the Princess of Wales: The Biography’ - ‘Catherine, a Princesa de Gales: A Biografia’, em tradução livre.

Jobson expôs a demanda de William no livro lançado por ele sobre a vida de Kate Middleton. Fontes ligadas à realeza contaram ao autor que o primogênito de Charles III estava reticente em relação aos comportamentos de Harry desde o início de seu relacionamento com a atriz, por isso ele fez questão de ir atrás da avó, a rainha Elizabeth II (1926-2022) antes do casamento do irmão.

O futuro rei da Inglaterra pediu para a avó que não autorizasse Markle a usar no casamento nenhuma das joias reais habitualmente usadas pela mãe dele e de Harry, Lady Di. “Na época que William foi confirmado como padrinho [do casamento], o relacionamento [entre ele e Harry] já havia piorado”, relatou Robson em seu livro.

O autor depois afirmou: “Me contaram que, preocupado com o casamento, ele [William] buscou se assegurar com a Rainha que a noiva do Harry não usaria nenhuma das joias que pertenceram à Diana, mesmo que a esposa dele [a Princesa Kate Middleton] tenha sido autorizada a usá-las [no casamento com William em 2011]”.

Príncipe Harry quer terminar o trabalho da princesa Diana. Saiba qual!

O príncipe Harry decidiu tomar para si uma das missões de sua mãe, da princesa Diana. De acordo com o site da revista People, ele quer seguir o legado da mãe em uma ação humanitária.

Em vida, Diana apoiava organizações humanitárias que tinham a missão de remover minas terrestres e detritos de guerra. Agora, Harry também iniciou o seu apoio para a mesma missão. Há poucos dias, ele foi a um evento da Halo Trust, que tem esta iniciativa e também já foi apoiada por Diana no passado.

“Como sabem, o trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para a minha mãe. Continuar o seu legado é uma responsabilidade que levo extremamente a sério”, disse ele no evento, e completou: “Um mundo sem minas deve ser um imperativo moral para todos nós”.