Príncipe Harry quer terminar o trabalho da princesa Diana. Saiba qual!

Príncipe Harry assumiu para si uma das missões de sua mãe, a princesa Diana, em vida. Saiba mais!

O príncipe Harry decidiu tomar para si uma das missões de sua mãe, da princesa Diana. De acordo com o site da revista People, ele quer seguir o legado da mãe em uma ação humanitária.

Em vida, Diana apoiava organizações humanitárias que tinham a missão de remover minas terrestres e detritos de guerra. Agora, Harry também iniciou o seu apoio para a mesma missão. Há poucos dias, ele foi a um evento da Halo Trust, que tem esta iniciativa e também já foi apoiada por Diana no passado.

“Como sabem, o trabalho da Halo Trust em Angola significou muito para a minha mãe. Continuar o seu legado é uma responsabilidade que levo extremamente a sério”, disse ele no evento, e completou: “Um mundo sem minas deve ser um imperativo moral para todos nós”.

Então, um representante da organização elogiou a atitude de Harry. “Fiquei muito emocionado quando ele fez o seu discurso. Ele está levando isso a sério, quer terminar o trabalho e acho que chegaremos lá”, contou.

A tela de bloqueio do celular de Harry

O príncipe Harry revelou um detalhe descontraído de sua vida pessoal durante um evento em Nova York, nos Estados Unidos. Ele fez um discurso em um evento sobre os perigos das redes sociais e aproveitou para contar uma curiosidade pessoal. Assim, ele contou qual é a foto de sua tela de bloqueio no celular.

No meio do discurso, Harry pegou seu celular e contou a curiosidade: “A minha tela de bloqueio é uma foto dos meus filhos. E a de vocês?”. No entanto, ele não mostrou a foto em questão.

Vale lembrar que ele é pai de Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 2 anos, frutos do casamento com Meghan Markle.

Nesta semana, outra curiosidade sobre a família real britânica também envolveu o príncipe Harry. Uma fonte internacional contou que a realeza duvidou que o romance de Harry e Meghan tivesse futuro. Isso porque a família não sabia se o romance do príncipe com a atriz iria dar certo e eles iriam se casar. Porém, os dois não se influenciaram pelos rumores e seguem firmes e fortes até hoje.