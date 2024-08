Centenário da Rainha Elizabeth II: Família real organiza comemoração

Em memória da rainha Elizabeth II, a realeza britânica planeja celebrar a data em que seria o 100º aniversário dela. Saiba como

A rainha Elizabeth IIfaleceu em 2022, mas deixou saudade e uma história marcante na realeza britânica com seus 70 anos de reinado. Com isso, a família real pretende fazer uma celebração para marcar o dia em que ela completaria 100 anos de idade.

O centenário da rainha acontecerá em abril de 2026, mas a organização do evento já começou. De acordo com a revista People, a realeza já recebeu a permissão para celebra a vida da rainha Elizabeth II em um evento no Regent’s Park, em Londres, Inglaterra. A intenção é que seja feito um jardim especial no centro do parque para homenageá-la.

“As principais características do jardim incluem um lago circular, um calçadão central com uma plataforma acessível sobre o lago e um jardim vibrante de flores significativas para a rainha”, informou um comunicado do parque.

Uma das flores que deve ser plantada no jardim da rainha é o lírio-do-vale, que era a flor favorita dela, assim como orquídeas da Inglaterra, orquídeas do País de Gales e cravos da Irlanda do Norte.

Estátua da rainha Elizabeth II

Uma estátua permanente em homenagem à rainha Elizabeth II foi inaugurada em uma biblioteca de Rutland, na Inglaterra, no último domingo, 21. A data foi escolhida para relembrar o aniversário da rainha, que teria completado 98 anos no dia 21 de abril caso estivesse viva.

A estátua tem 2 metros de altura, foi feita em bronze e representa a rainha quando era jovem ao lado dos seus cachorros da raça corgi. O memorial fica no jardim da biblioteca local de Oakham e foi encomendado pela Dra. Sarah Furness, Lorde-Tenente de Rutland, que arrecadou US$ 155 mil para que a estátua fosse feita.

A revista People contou que os cachorros da raça corgi foram adicionados aos pés da estátua da rainha para representar a paixão dela por estes bichinhos. Os cães foram companheiros da rainha ao longo de boa parte de sua vida. Ela teve cerca de 30 cachorros corgi em sua trajetória. Quando ela morreu, os dois últimos cachorros da rainha ficaram com Sarah Fergusson.

A rainha Elizabeth II faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, de causas naturais.

