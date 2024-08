Carta escrita por Rei Charles após morte de Diana é leiloada por R$10 mil

Carta escrita pelo Rei Charles III, descrevendo o 'vazio insuportável' que sentiu após a morte de Diana, foi leiloada por R$ 10 mil; veja

A carta escrita pelo rei Charles III em 1997, quatro meses após a morte da Princesa Diana, foi leiloada por £1.500 (cerca de R$ 10,5 mil na cotação atual) na RR Auction de Boston. No bilhete, o monarca desabafou para um amigo, confessando que o luto lhe causava um "vazio insuportável".

O destinatário da escrita foi o Sr. Peter Houghton. Nela, Charles expressou que seu coração "sangrava" pela perda da "querida Liz" e revelou o desejo de poder resolver tudo com um passe de mágica, já que o amigo não poderia sequer imaginar a agonia que ele estava enfrentando.

Charles também lamentou a “perplexidade e confusão que acompanham a morte de alguém tão jovem desse mundo”. Além de compartilhar sobre sua fé cristã e crenças sobre o que acontece após a morte, utilizando uma passagem bíblica que diz que “agora vemos através de um vidro escuro, mas depois veremos face a face”.

A carta de três páginas, leiloada pela RR Auction em Boston, Estados Unidos, foi escrita em papel timbrado da Highgrove House e datada de 8 de dezembro de 1997, aproximadamente 14 semanas (ou 4 meses) após o falecimento de Lady Di. Assinada por Charles, a carta ainda mantém o envelope original, que trazia instruções para ser entregue "em mãos".

"Não tenho palavras para expressar o quanto estou satisfeito e feliz por ter conhecido Liz. Ela foi uma grande incentivadora da vida. Todos nós teremos lembranças muito especiais dela, mas, acima de tudo, Peter, nós nos importamos com você e você está em meus pensamentos e orações neste momento tão angustiante", completou o rei Charles III.

Mania estranha do Rei Charles na hora de dormir é revelada publicamente

A irmã da rainha Camilla revelou uma mania estranha do rei Charles III ao dormir. Annabel Elliot foi designer de interiores das moradias do atual monarca britânico como Duque Cornualha - que foi herdado por William depois do pai assumir o trono.

Annabel expôs o hábito do marido de sua irmã em depoimento ao livro ‘Charles III: New King. New Cort. The Inside Story’ - 'Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História Interna’, em tradução livre, obra de Robert Hardman. O conteúdo foi noticiado pelo jornal Daily Express.

A irmã de Camilla contou a Hardman que Charles III é uma pessoa que sente muito calor, por isso não faz uso de edredons em sua cama e abre a janela de seu quarto à noite para deixar seus aposentos frios. Vale lembrar que o inverno em Londres é frio e úmido, e temperaturas médias que variam entre 2°C e 8°C.

De acordo com Annabel, a sensibilidade do rei com calor é tamanha que ele e a esposa têm conflitos quase diários por causa das janelas de suas moradias. Ela classificou as tensões por causa de frio e calor do casal como uma “batalha constante”.

“Ele [Charles III] vai lá e abre [a janela]. Ela [Camilla] vai atrás, na ponta do pé, e fecha. Então há muito: ‘ah, querida, você fechou a janela’. ‘Sim, fechei, porque está congelando’. Aí há toda uma discussão”, ressaltou.