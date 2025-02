Angélica comove ao lamentar morte de sua cachorra: 'Um susto e uma tristeza enorme'

A apresentadora Angélica usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorrinha de estimação, Pupu

A apresentadora Angélica usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorrinha de estimação, Pupu. Na publicação, a artista compartilhou uma sequência de momentos do animal e se despediu com uma declaração comovente.

O animal, da raça Yorkshire, tinha 15 anos. "Hoje perdemos mais um anjo da nossa família… Pupu. Um susto e uma tristeza enorme. Obrigada, Pupuzinho, por nos dar tantas alegrias nesses 15 anos! Dói demais pensar que, quando chegar em casa, não vou ver seu corpinho se chacoalhando todo para mim e não poderei gritar “xiiiinhoooo”, como você adorava. Um ser tão pequeno e nos dava tanto amor. Obrigada por tanto… Descanse em paz", homenageou.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio."Querida, sinto muito", escreveu a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Quando nossos animais se vão fica um vazio na casa e no coração", disse um seguidor. "Meus sentimentos, só quem perde um amigo sabe o quão triste é", comentou outra pessoa.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica lamentou perda na família recentemente

Em janeiro deste ano, Angélica sofreu com a perda de outro animal de estimação: sua cachorra, Lora. Em seu perfil nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques do animal e se despediu. "Hoje nos despedimos da nossa #Lora… Lolo foi guerreira demais até o fim…", começou ela.

"Descansa meu amor, alguns dos seus irmãos estão te esperando pra fazer aquela bagunça que você gosta! E sua fiamilia daqui (ziggy, preta, Obama, gringa, Pupu, Zeca e Tereza) te manda lambeijos e muito muito amor. Dói demais e já estamos com saudade", completou a famosa. Veja mais.

