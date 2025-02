Angélica e Luciano Huck visitam Preta Gil: 'Como é bom estar com você'

A apresentadora Angélica mostrou nas redes sociais a visita que ela e o marido, Luciano Huck, fizeram para a cantora Preta Gil

Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira, 24, para mostrar um encontro muito especial. A apresentadora e o marido, Luciano Huck, decidiram vistar a cantora Preta Gil, que está em casa após ficar internada no hospital por quase dois meses para realizar uma cirurgia de remoção de tumores nos linfonodos, peritônio e ureter.

Em seu perfil, a artista postou uma foto em que ela e o marido estão abraçados com Preta e aproveitou para exaltar sua força. "Muito amor envolvido... porque nossa Preta Gil é puro amor e energia. Como é bom estar com você, Pretchinha e ver sua força e fé na vida! Você me inspira hoje e sempre. Te amo", escreveu Angélica.

Em outro post, a apresentadora também mostrou que Gominho, grande amigo de Preta, também estava na reunião de amigos. "Ohhh delícia. Só boas energias com gente de coração e alma boa", celebrou a loira.

Vale lembrar que Preta Gil fará um tratamento em Nova York, nos Estados Unidos, em abril. "Eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, que estão em fases novas de estudo. Eu tenho que tratar a ferida operatória, fazer minha fisioterapia, me fortalecer", revelou ela em entrevista ao 'Fantástico', da Globo.

Confira:

Luciano Huck, Preta Gil e Angélica - Foto: Instagram

Luciano Huck, Preta Gil, Angélica e Gominho - Foto: Instagram

Preta Gil rebate notícia falsa envolvendo seu nome

A cantora Preta Gil apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, para desmentir uma fake news envolvendo seu nome. A artista repostou um post de um seguidor que lamentava sua partida e fez questão de reforçar que está "vivíssima."

Na publicação em que Preta Gil foi mencionada, a pessoa afirma que a artista lutou muito e deixou muitas músicas para alegrar o público. Ao ver o post, a filha do cantor Gilberto Gil rebateu: "Oi querida! Eu estou vivíssima! Eu ainda estou aqui e estarei por muito tempo! Que loucura!", reagiu Preta ao compartilhar o print. Confira o post!

