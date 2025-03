Campeã olímpica, Dani Lins revela que fará cirurgia após descoberta de nódulo

A jogadora de vôlei Dani Lins fez um alerta ao contar que descobriu um nódulo após realizar exames de rotina: 'Se cuidem'

A campeã olímpica Dani Lins usou as redes sociais nesta sexta-feira, 14, para compartilhar com o público uma notícia envolvendo sua saúde. Por meio de um vídeo, a jogadora de vôlei revelou a descoberta de um nódulo na tireoide após exames de rotina.

Devido ao diagnóstico, Dani explicou que não conseguirá jogar a partida do SESI Bauru pela Superliga. A atleta ainda contou que fará uma cirurgia para a retirada do nódulo no sábado, 15.

"Infelizmente, devido a muitos exames, e quem me conhece sabe o tanto que eu sou regrada com essas coisas de me cuidar, foi diagnosticado um nódulo na minha tireoide. Com isso, vai ser preciso fazer a cirurgia para tirá-lo. Mas está tudo certo! Farei a cirurgia amanhã para me recuperar logo. Foi um prognóstico tranquilo", iniciou ela.

Em seguida, Dani Lins fez um alerta aos seguidores e reforçou a importância de manter os exames em dia para prevenção de doenças. "Eu passo aqui para avisar para vocês: se cuidem! Procure saber sobre a sua saúde, não deixem passar despercebido qualquer sintoma", declarou a jogadora de vôlei, ressaltando que está bem e, em breve, retornará às quadras.

Na legenda, a atleta acrescentou: "Este é mais um desafio que enfrentarei com muita fé e positividade! Agradeço a todos pelo carinho e apoio de sempre! Logo estarei de volta às quadras e junto do time! Cuidem-se!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dani lins (@dani.lins03)

Mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu é internada às pressas

Mãe do apresentador Gugu Liberato, Dona Maria do Céu, de 95 anos de idade, foi internada às pressas em São Paulo na quinta-feira, 13. De acordo com o colunista Leo Dias, ela foi hospitalizada na unidade de Alphaville do Hospital Albert Einstein.

Inicialmente, a suspeita era de que teria sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mas os médicos fizeram o diagnóstico de uma infecção pulmonar. Ela está no hospital com a companhia de sua filha Aparecida, sendo medicada e passando por novos exames.

Dona Maria do Céu vive na Grande São Paulo sob os cuidados da filha Aparecida desde a morte do filho. Os netos dela, filhos de Gugu, moram nos Estados Unidos.

Leia também: Médico explica novo diagnóstico de Preta Gil após internação na UTI: 'Complicações'