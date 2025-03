Nova música de Kemilly Santos alcança mais de 15 milhões de visualizações no YouTube

Lançada há cinco meses, canção “Deus de Obras Completas” viralizou nas redes sociais e tornou-se um fenômeno nas plataformas de áudio e vídeo

Kemilly Santos é uma das artistas mais influentes da música gospel brasileira, consolidando-se como uma das grandes vozes da atualidade. Com uma carreira marcada por sua voz única, a cantora conquistou seu espaço no cenário musical com canções que tocam o coração do público. A artista tem sido reconhecida pelo talento e pela profundidade de suas letras. Ao longo de sua trajetória, ela tornou-se inspiração para muitas pessoas, transmitindo uma mensagem de fé, esperança e perseverança.

Novo sucesso: "Deus de Obras Completas"

Recentemente, Kemilly alcançou mais um marco em sua carreira com o lançamento do single "Deus de Obras Completas", que rapidamente viralizou nas redes sociais e tornou-se um fenômeno nas plataformas de áudio e vídeo, conquistando mais de 15 milhões de visualizações no YouTube e 5 milhões no Spotify.

Esse sucesso não só reforça o seu poder de comunicação com o público, mas também solidifica a sua posição nas paradas de sucesso da música gospel. A canção inspira confiança em Deus, e a certeza que todas as promessas se cumprirão no tempo certo.

Números marcantes nas plataformas de áudio e vídeo

Kemilly Santos também tem se destacado nas principais plataformas digitais, consolidando seu status como uma das artistas mais seguidas e ouvidas da música gospel. No Instagram, ela acumula mais de 2,5 milhões de seguidores, sendo constantemente acompanhada por fãs que se inspiram em sua fé e trajetória.

No YouTube, a cantora conta com 2,8 milhões de inscritos e mais de 600 milhões de visualizações apenas em seu canal, refletindo o enorme alcance de seus vídeos e músicas. No Spotify, sua popularidade é igualmente expressiva, com mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais.

Shows pelo Brasil: louvor e adoração em todo o país

Kemilly Santos também tem levado sua música e mensagem de fé por todo o Brasil, realizando shows lotados em diversas cidades. Seus eventos se tornaram verdadeiros momentos de louvor e adoração.

A cantora tem atraído multidões por onde passa, com sua presença marcante no palco, e sempre com um repertório que mistura seus maiores sucessos, “Fica Tranquilo”, “Quem Nunca”, “Se O mar Não se Abrir”, “A Promessa”, e novas canções, como "Deus de Obras Completas", “Deus do Amanhã”, “Resistência” e “Elizeu”. Cada show é uma verdadeira celebração da fé e da música gospel, deixando um legado de transformação e inspiração.