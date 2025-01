Paola Moscardini D’Alonzo Jardini transforma ensino e intercâmbio cultural

Diretora da UP Global Education e da Paola Tours, profissional alia humanização, inovação e paixão na formação de jovens

Paola Moscardini D’Alonzo Jardini, diretora da UP Global Education e idealizadora da Paola DREAM Tour, tem quase 30 anos dedicados ao ensino de inglês e se tornou um exemplo de como a paixão pela educação pode criar oportunidades, impactar vidas e preparar jovens e adultos para os desafios de um mundo globalizado.

"Sempre tive amor pela língua inglesa e pela cultura americana. Saber que posso inspirar e impactar pessoas por meio do ensino é o que me move todos os dias. Após duas décadas como professora e coordenadora em uma escola de idiomas, decidi empreender e fundei a UP Global Education, com o objetivo de oferecer algo único e transformador", diz.

Desde o início queria fazer diferente. "Optei por turmas pequenas, com até seis crianças e oito adolescentes/adultos, para garantir um atendimento personalizado. Não é sobre mais um aluno chegando, mas sobre quem está chegando e como podemos acompanhar essa evolução", explica.

Essa abordagem se destacou no cenário educacional. Em 2024, foi premiada pelo Latin American Quality Awards. "Esse prêmio coroa nossos 10 anos de história e nos motiva a continuar. Ele também abre portas para realizarmos o sonho de expandir para outros países", celebra.

A instituição prepara alunos de todas as idades para os desafios de um mundo globalizado. "Estamos na era da internacionalização. Ensinar inglês hoje é formar pessoas capazes de se conectar com o mundo, seja para estudar, trabalhar ou realizar sonhos pessoais", narra.



Com aulas simultâneas presenciais e online, a escola utiliza tecnologia de ponta para proporcionar uma experiência fluida e imersiva. "Investimos em equipamentos de alta qualidade, como câmeras Full HD e sistemas de áudio integrados, para que o aluno tenha a mesma experiência de quem está na sala de aula. A pandemia nos ensinou que podemos estar em qualquer lugar e, ainda assim, oferecer excelência", pontua.

Além disso, ela mantém um controle rigoroso de qualidade. "Eu preparo todas as provas da escola, porque acredito que esse olhar do gestor é essencial. Depois que os professores corrigem, elas passam pela coordenadora e, em seguida, por mim, antes de serem entregues. Se identificamos uma lacuna, já atuamos com uma intervenção pedagógica", detalha.

Outra realização é a Paola DREAM Tour, um programa de intercâmbio cultural de 25 dias nos Estados Unidos. O projeto nasceu do desejo de oferecer aos jovens uma vivência completa de aprendizado e convivência. "É muito mais do que uma viagem. É uma experiência que transforma. Eles aprendem a respeitar regras, conviver em grupo e cuidar de si mesmos. É um turning point na vida deles", destaca.

O roteiro inclui visitas à NASA, universidades como Harvard e Full Sail, estações de esqui, parques temáticos e tours em Nova York, Boston e Washington. “Tudo é planejado para proporcionar aprendizado e autonomia. Eles preparam o café da manhã, organizam seus pertences e vivenciam o real American way of life. Quando voltam, são melhores filhos, cidadãos e alunos, prontos para fazer escolhas mais conscientes", explica.

Com 15 anos de história e mais de 15 edições realizadas, já impactou milhares de jovens. "Nosso objetivo é mostrar que eles podem ser protagonistas de suas próprias histórias. Cada detalhe da viagem é pensado para oferecer segurança e acolhimento", conta.

Entre tantas conquistas, sua trajetória carrega marcas profundas de superação. Em 2016, perdeu seu marido, que era seu parceiro de vida e de trabalho. "Foi o momento mais difícil da minha vida, mas ele sempre dizia que, se algo acontecesse, eu deveria continuar. Cumprir essa promessa foi a maior homenagem que pude fazer. Acredito que Deus cuida de cada detalhe. Mesmo no pior momento, senti sua presença, me dando forças para terminar a viagem com alegria, como meu marido gostaria. Não questionar Deus diante da morte é o nosso maior desafio enquanto seres humanos", reflete.

Com o reconhecimento do Latin American Quality Awards, Paola enxerga novas possibilidades para o futuro. "Nosso sonho é abrir uma escola para adultos nos Estados Unidos e expandir para outros países da América Latina. Queremos que mais pessoas vivenciem essas experiências transformadoras", planeja.

"Tudo o que realizamos é com o coração. A educação é a chave para abrir novos mundos e me inspira todos os dias a transformar vidas. Aprender é a verdadeira ferramenta para mudar o mundo", finaliza.

