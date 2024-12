Marina Moraes lidera com paixão e inovação na segurança da informação

Pensando em um futuro igualitário, empresária alia técnica e empatia para proteger empresas e lançar soluções transformadoras

Marina Moraes é uma líder no setor de tecnologia. A empresária combina paixão, técnica e visão estratégica para transformar a segurança da informação, se dedicando a proteger empresas contra ameaças digitais, enquanto cria soluções que unem inovação e propósito.

Inspirada pelo exemplo de sua mãe, cresceu em um ambiente que valorizava o empreendedorismo. “Ela foi minha maior referência. Sempre me mostrou o impacto que uma marca pode ter na sociedade, e isso moldou meu desejo de empreender. Apesar de minhas influências familiares, encontrei na engenharia da computação o caminho para traçar minha jornada, guiada por uma conexão natural com a tecnologia”, diz.



A Scardino Technology surgiu há cinco anos, num momento de decisão crucial. Como mãe de uma filha com autismo, enfrentava dificuldades em conciliar o trabalho celetista com as necessidades da família, foi então que teve que tomar uma decisão. “Peguei minha rescisão, comprei um computador e resolvi que não procuraria mais emprego, mas sim criaria as minhas oportunidades”, conta.

Desde então, vem crescendo com uma abordagem que se diferencia pelo zelo com cada cliente. “Oferecemos serviços como Pentest, gestão de crises cibernéticas, adequação à LGPD e o CISO as a Service, que gerencia de forma completa a segurança da informação. Muitas organizações ainda não entendem o impacto de não investir nisso. Mas basta um ataque para que operações inteiras sejam comprometidas e, em casos extremos, fechem as portas”, alerta.



“Não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. Eles precisam entender que cada vulnerabilidade exposta é uma porta aberta para os criminosos. Já vimos casos em que dados sequestrados paralisaram operações e até arruinaram marcas. Investir nisso é investir na sobrevivência do negócio”, completa.

Entre as atividades de destaque está o software Dino, um projeto desenvolvido em parceria com sua mãe, Paula Scardino, que promete ser uma solução para proteger trabalhadores e evitar acidentes fatais. “É o resultado de tudo o que aprendi. Ele organiza e disponibiliza informações críticas de forma acessível, ajudando a proteger vidas e cumprir requisitos legais da NR-33 e NR-35 do MTE. É criado com o coração, porque lida com o que temos de mais precioso: a vida humana”, explica.

O Brasil é reconhecido mundialmente pelas suas normas exemplares em espaços confinados, e empresas internacionais já procuram parcerias locais para se adequar a essas legislações. “Minha mãe, com mais de 30 anos de experiência, é uma referência mundial nesse tema, e esse é o resultado de toda essa expertise”, orgulha-se.

Além destes trabalhos, também lidera a Tautech, focada na inovação e modelos disruptivos em inteligência artificial. Com um olhar atento, desde os estágios iniciais, desenvolve tecnologias que avançam a IA e garantem que sejam seguros e protegidos contra vulnerabilidades. Esse compromisso reflete sua conduta em todas as iniciativas.



A Scardino também inova na comunicação com clientes, trazendo um procedimento leve e acessível.

“Procuramos traduzir a complexidade em algo compreensível, porque acreditamos que todos têm um papel nesse processo. Nossa comunicação visual reflete essa leveza e proximidade”, conta.

Com o reconhecimento do Quality Festival 2024, projeta ampliar os seus serviços, especialmente no setor industrial, com a nova linha Scardino Factories, voltada para a segurança de tecnologias operacionais aplicadas a indústrias. "As tecnologias de IT/OT e IoT são fontes de risco pouco conhecidas e tratadas pelas organizações, e através deste serviço buscamos democratizar este acesso", narra.

A missão ESG, ambiental, social e governança, também segue no centro de suas ações. “Tudo o que fazemos busca promover um impacto positivo. É uma responsabilidade com a sociedade, o meio ambiente e as futuras gerações”, reflete.



Para ela, há um propósito maior. “Tudo o que faço é pensando nas minhas filhas e na sociedade que quero ajudar a construir. Quero que vivam em um mundo mais seguro e igualitário”, declara.

E deixa um recado final. “Abra os olhos. O mercado de cibercrime é gigantesco, e cada empreendimento atacado financia novos crimes. Invista em prevenção e proteja seu legado. Não se trata apenas de dados, mas de proteger vidas e reputações”, conclui.



Instagram: @scardino.tech

Site: https://scardino.tech