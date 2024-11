Leona Cavalli completa 55 anos sem crise de idade: ‘Amor-próprio é uma conquista’

Nesta quarta-feira, 06, a atriz Leona Cavalli completa 55 anos; relembre entrevista à CARAS Brasil

Nesta quarta-feira, 06, a atrizLeona Cavalliestá completando 55 anos. No mundo artístico desde os 15 anos, quando começou a estudar teatro, a artista se destaca no cinema, nos palcos e nas inúmeras novelas que realizou na Globo, como Bang Bang, Amor à Vida, Órfãos da Terra e a mais recente, Terra e Paixão.

Relembre entrevistas à CARAS Brasil

No ano passado, a atriz refletiu sobre a maturidade: “A melhor parte de ser uma mulher madura é a expansão da consciência da vida.”, contou à CARAS Brasil.

Na ocasião, Leona afirmou não ter passado por uma crise de idade ao longo de sua vida: "Curiosamente, sempre me senti com mais idade do que tinha. Preferia conversar com pessoas mais velhas. O meu primeiro namorado, por exemplo, tinha o dobro da minha idade, muitos amigos também. Então, de certa forma, sinto que estou mais à vontade comigo mesma agora. Por isso, não tenho crise, considero a passagem do tempo inevitável e até desejável, porque significa vida longa.", explicou.

A atriz refletiu sobre a importância do visual em sua profissão: "Ser atriz pede uma prontidão física e psíquica para poder interpretar qualquer tipo de papel. Isso passa também pela estética, mas isso não é o principal", declarou.

Quando o assunto é saúde e beleza, Leona é bastante elogiada. Ainda em entrevista, ela contou detalhes de seus cuidados:"Faço, diariamente, uma série de exercícios tibetanos para alinhamento dos chakras, sou vegetariana há anos, e tenho uma excelente dermatologista! Também não abro mão do cuidado com a minha alimentação, com a hidratação e com a minha pele", detalhou.

Recentemente, a atriz falou também sobre a sua relação com as redes sociais: "Não tem como ignorar, é uma forma de comunicação com as pessoas. Dar essas mensagens, surgiu muito naturalmente, porque na época da pandemia eu gravei uns vídeos para mim mesmo, como estudo, ai eu parei e as pessoas falaram: 'Você tem que voltar'. Toda vez que eu penso em não gravar esses vídeos diariamente, as pessoas reclamam", confessou à TV CARAS.

"É bom ter essa rede, mas eu não fico o tempo ligada, eu sempre procuro ter um equilíbrio, nem sempre é fácil, mas só que quando eu entro em uma gravação ou teatro, eu tenho que desligar o celular", finalizou.